Petter Northug (t.v.) hadde gjennom fire år Stig Rune Kveen (t.h) som trener utenfor landslaget. De siste årene har vært trøblete for Northug. Her fra trening i Val Senales i oktober 2016. Foto: Thor-Erik Claussen

Landslagstreneren om Northugs råkjør utenfor landslaget: – Hva i h ... er det han holder på med liksom?

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Landslagstrener Arild Monsen ville aldri tillatt Petter Northug (32) å trene så hardt som han gjorde i høyden foran forrige sesong. For andre året på rad gikk sesongen i vasken.

Det forteller treneren under landslagets treningssamling på Lillehammer denne uken, dit Northug meldte forfall på grunn av forkjølelse.

Monsen kontrollerer treningen når Northug nå er tilbake på landslaget etter fem år utenfor og mener trønderen nylig så bra ut på trening. 32-åringen prøver nå å komme tilbake til langrennstoppen, etter to år med treningssmell, lengre tunge perioder og vintre der han knapt har konkurrert i viktige renn .

– Det er bare å sette strek over det som har vært før. Han har masse rutine og vet jo hva han egentlig skal gjøre, sier Monsen til VG.

Reagerte på hardkjør

Men landslagstreneren ble sist høst forundret da han så hvilken rå trening Northug gjennomførte i høyden i Val Senales, rett før en ny sesong gikk i vasken.

– Vi så det med egne øyne. De la det også ut på nettet bare timer etterpå, sier Monsen om en av flere økter han så av Northug, da landslagsløperne kjørte mellomharde intervaller i samme bratte område.

Klippet Northug selv la ut på sin instagram-profil viser at han og Chris Jespersen kjørte harde bakkedrag på rulleski og henger over stavene i pausene i høyden i Italia. Da smellen kom før sesongstarten etterfulgte det en mislykket sesong også året i forveien.

Monsen gjør det klart at han aldri hadde tillat et slikt råkjør.

– Nei, nei, nei overhodet ikke. Det hadde aldri skjedd akkurat slik som de drev da, sier Monsen.

På spørsmål om han derfor ikke var overrasket over at dette heller ikke gikk bra for Northug svarer Monsen:

– To-tre økter, som det vi så, er ikke nok til å danne inntrykk. Det er et spinkelt grunnlag. Men vi sa det jo at vi var veldig i tvil om hva i helvete er det han holder på med liksom, både han og Chris. Det var jo overraskende at de skulle kjøre så hardt.

Han påpeker at man ikke klarer å rive ned hele kroppen på en eller halvannen uke.

– Men det blir gjerne dråpen som får begeret til å flyte over, sier Monsen.

Monsen forklarer at det norske landslaget driver med såkalte «I 3-økter» i høyden for nettopp å minske sjansen for å gå på en smell. Det er mellomharde økter der utøverne har kontroll på melkesyrenivået, noe som også kontrolleres av en fysiolog underveis på øktene. Monsen la merke til hvordan Northug-teamet tråkket til.

– Syns du det var mangelfull styring?

– Jeg visste ikke om det var planlagt eller hva. Men det hadde aldri inngått i min trenergjerning og har aldri gjort det. Norske landslag som har vært der i alle år kjører «I 3-økter», sier Monsen.

Klar på feilene

Stig Rune Kveen, Northugs hovedtrener de foregående fire årene utenfor landslaget, sier de er smertelig klar over at opplegget feilet.

– Det er nok riktig at den økten det ble snakk om ble kjørt med høy intensitet. Nå er det ikke den ene økten som gjør at det bikker over, det har sammenheng med flere økter. Det ble litt for hardt. Det vet jo vi og det vet Petter, sier Kveen som hadde overordnet ansvar for treningen sist sesong.

Kveen og Monsen møttes i slutten av april for at landslagstreneren skulle få detaljert innsikt i treningsopplegget, både det som har vært bra og hva som har gått galt de siste årene.

– Petter er en type som ikke legger noe imellom. Det er kun seier som gjelder eller ingenting. Jeg oppfattet det slik at det ikke var mye om å gjøre at det skulle lykkes til de grader, sier Kveen.

– Nå har han tett oppfølging og skal unngå det som skjedde i fjor. Han er i trygge hender nå, sier Kveen.

Mistet trolig 500 timer

Etter innblikk i treningsdagbøker og samtalene med skistjernen og Kveen anslår Monsen at Northug trolig har mistet 500 timer trening de to siste årene.

– Det var mye, men da det var full stopp så man har ikke treningsdagbøker på det. Da ble det ikke skrevet noe i de periodene. 500 timer er det fort. På to år blir det helt sikkert det, sier Monsen.

Torgeir Bjørn, tidligere landslagstrener i skiskyting og NRKs langrennsekspert, påpeker at Northug virket i god form før smellen i fjor og tror teamet ikke var så langt unna å treffe med opplegget. Men han påpeker at skistjernen har strukket strikken de siste årene.

– Han har utviklet dette med lengde på høydeoppholdene og vært i enda større høyde. Men han har også tatt sjansen med hvilke hardøkter han kan kjøre i stor høyde. Han har nok ikke vært nøyaktig nok i noen sesonger, sier Bjørn.