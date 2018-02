LØPERE: Måten Frode Estil løp opp bakker på kan minne om stilen til Johannes Høsflot Klæbo. Foto: VG

Estil hyller «Klæbo-stilen»: – Det er noen likhetstrekk med meg

Publisert: 02.02.18 19:33

Tidligere skihelt Frode Estil (45) kjenner seg igjen i måten Johannes Høsflot Klæbo (21) løper bakker. Verdensmester Anette Bøe (60) mener Klæbo allerede går råere på ski enn Petter Northug (32).

– Det er noen likhetstrekk med slik jeg gikk. Johannes har en litt annen måte å gå på. Men han har oppdaget det samme som meg. Det er mer effektivt å springe på ski i stedet for å gli dem langs bakken når det kommer enn viss stigning, sier Estil.

Trønderen med to OL-gull og fire VM-gull ble i sin tid også kjent for måten han kom seg opp bakker i klassisk stil. Noe lignende slik langrennsverdenen beundrer Klæbo for nå. I stedet for å gå tradisjonelt på ski, springer skikometen opp bakken.

– Det er ingen som henger med når han gjør det, konstaterer Estil.

Fakta Frode Estil Født: 31. mai 1972 (45 år) Meritter: 2 OL-gull (jaktstart og stafett), to OL sølv (15 kilometer og skiatlon), fire VM-gull (femmil og tre stafetter), to VM-sølv (tremil og femmil) og tre VM-bronser (15 kilometer, tremil og jaktstart) Verdenscupen: fire seirer, 19 pallplasser

– Har dere pratet sammen om teknikken?

– Nei, jeg kjenner ikke Johannes noe særlig. Det er noe han har pønsket ut selv, svarer verdensmesteren på femmil fra 2005.

– Videreutvikling av Northug

Gullhåpet Stina Nilsson fra Sverige prøver å kopiere teknikken før OL starter.

– Nå etterligner alle Klæbo. Han løper så kult. Det er rått at en så ung gutt har så stor frekvens og motor på ski. Johannes har ekstremt kjappe muskelfibre, sier Anette Bøe, tidligere verdensmester på ski.

Klæbo står med åtte seirer i verdenscupen denne vinteren.

– Hvordan han treffer så fantastisk i timingen er kult. Både oppover og nedover, også i skøyting. Han får vanvittig fart. Det er en videreutvikling av Petter Northug. Johannes er nok råere på ski, mener Bøe.

– Noe nytt

Også Anders Aukland er imponert over skikometen.

– Johannes har vært fantastisk imponerende. Både resultatene og også måten han går på ski. Han utvikler skiteknikken. Måten han beveger seg på og farten han får er noe nytt, mener Aukland og fortsetter:

– Det dukker opp noen som er ekstra gode og utvikler en idrett. I mange år har det skjedd mye rundt staking. Nå er det Johannes som utvikler diagonalgangen og hvor raskt det kan gå oppover. Det betyr mye for sporten, sier Aukland.

Stort OL-håp

Alle de tre skiprofilene har stor tro på Klæbo før hans første OL.

– Vi skal ikke legge for mye forventninger på en ung gutt, men han er sikkert robust nok til å takle det. I så måte er det synd at ikke Petter Northug er med. Han ville tatt mye oppmerksomhet bort fra Klæbo, mener Estil.

Klæbo skal ikke gå 15 kilometeren, men sikter seg inn på stafetter, sprint, skiathlon og muligens femmil.

– Gjennom det han har vist i vinter er han et stort håp. Han kunne vært et stort talent i hva som helst. Vi får håpe han holder seg frisk, sier Bøe.

