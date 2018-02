FLAGGBRÅK: Russland nektes å bruke eget flagg under OL, men det kan være tilbake under avslutningsseremonien. Her fra åpningen av OL i Sotsji. Foto: REUTERS

Full fyr i idrettsfamilien – og snart er det slektstreff

Publisert: 06.02.18 07:47

Idrettsbevegelsen er glad i å omtale seg selv som en «familie». Kan noen skaffe denne gjengen en drøss med familieterapeuter, vær så snill?

Enkelte vil ha skilsmisse mellom partene i enkelte relasjoner.

Andre mener en større grad av separasjon av ulike instanser er den bærekraftige løsningen for internasjonal idrettsledelse.

Uansett er vi nå på et punkt der «familieforholdene» er så betente at situasjonen fremstår som ulevelig.

For selv om folk med tette bånd må regne med å ryke i tottene på hverandre av og til, er kaoset og konfliktnivået rett før OL i Pyeongchang på vippepunktet mellom tragedie og komikk.

La oss se et lite øyeblikk på den uendelige rekken av uenigheter:

IOC vs. CAS:

Konflikten mellom ringenes aller øverste herrer og voldgiftsretten i Lausanne (CAS) er siste skudd på kranglestammen. Thomas Bach går nå åpent ut og kritiserer kvaliteten i arbeidet retten gjorde, da avgjørelsen om å oppheve utestengelsen av 28 russere ble opphevet, mens sanksjonene overfor 11 andre ble redusert. Som svar har CAS-boss John Coates rykket ut med en uttalelse om at de skal se nærmere på Bachs bekymringer om domstolens arbeid, og at begrunnelser for avgjørelsene er på vei.

RUSSLAND vs. IOC:

Fra russisk side er raseriet stort over at IOC sanksjonerer, uten å kunne slenge individuelle positive dopingprøver i bordet. Og forståelsen derfra er lik null for at en utøver som Aleksandr Legkov, som ble frikjent av CAS på grunn av at bevisene ble ansett som for svake, fortsatt ikke blir invitert til Sør-Korea. Og det gjenstår å se i praksis hvordan Russland vil forholde seg til det de fremstiller som en ydmykelse av politiske årsaker.

STORE DELER AV IDRETTSVERDEN vs. RUSSLAND/IOC:

Mens russerne er sinte over hvor mange som ikke får være med, er irritasjonen betydelig i store deler av verden over antallet som faktisk får det. Hvor stor er den reelle straffen når nesten 170 er OL-klare? Og hvor mye svir det å måtte kalles “Olympiske atleter fra Russland”, sammenholdt med at russerne utviklet et systematisk dopingprogram som holdt verden for narr? Er dette bare en skinnstraff?

ÅPENHETSBRÅK OM DOPINGPANELET:

IOC opprettet et ekspertpanel til å gå gjennom hver enkelt russer som ville være med. Utgangspunktet er at den russiske olympiske komité er suspendert, slik at kun de som fikk egen invitasjon skulle få OL-billett. Men noen begrunnelse for hver enkelt avgjørelse fulgte ikke med, ei heller tydelighet og transparens rundt kriteriene. Det har for eksempel medført OL-nei for Sergej Ustjugov, uten at vi får vite hvorfor panelet vendte tommelen ned. Den lukkede praksisen har skapt reaksjoner fra mange hold.

... OG ÅPENHETSBRÅK OM DOMSTOLEN:

Voldgiftsretten i CAS fører forhandlinger uten å åpne for innsyn i rettsprosessene. Ja, dommene er begrunnet og underbygget, men selve systemet i idrettens jus-høyesterett er tuftet på et hemmelighold, noe som vekker stadig sterkere internasjonale reaksjoner. Kan vi virkelig ha et slikt system i 2018?

DOPINGJEGERE vs. CAS:

I en pressemelding etter masserenvaskelsen av russerne, luftet WADA (Verdens Antidopingbyrå) bekymringer i en høflig formulert pressemelding. Men fra enkelte av de nasjonale antidopingbyråene, som det amerikanske, var tonen betydelig tøffere.

WADA-VISEPRESIDENTEN vs. SELVE SYSTEMET:

Linda Hofstad Helleland har åpenbart fått nok av fraser uten handling, også i det internasjonale idrettsledermiljøet. WADAs visepresident tar nå offentlig til orde for en full ekstern gjennomgang av antidopingsystemet. Initiativet er klokt, nødvendig – og kontroversielt i miljøer som er vant til å ha hendene på rattet.

JA FRA FIS, NEI FRA IOC.

De samme utøverne som ikke får være med i OL, har vært å se på startstreken når det internasjonale særforbundet er arrangør. Ulik jurisdiksjon? Ja vel. Umulig å forstå for det store publikum? Definitivt.

UTØVERSIKKERHET vs. ANTIDOPINGSYSTEMET:

Vi vet at krefter i Russland klarte å åpne flasker med urinprøver under Sotsji-OL, og at skitten urin skal ha blitt erstattet med ren. Nå har den tyske TV-kanalen ARD bevist at det lar seg gjøre, også med nye og angivelig sikrere flasker. Hvordan skal utøverne kunne stole på at deres prøver behandles slik de skal?

DEN EVIGE HATTEPARADEN:

WADAs behov for uavhengighet er en kjempesnakkis internasjonalt, samtidig som båndene mellom vaktbikkja og idrettsorganisasjonene er svært tette. Hvor uavhengig er for eksempel WADA-sjef Craig Reedie når forholdet mellom de to instansene settes på spissen, all den tid han har verv begge steder? Bukken og havresekken i idretten er en tilsynelatende evig kilde til krangel.

INTERNKRANGEL I IOC:

Dick Pound er en av de virkelig idrettslederveteranene, med lang fartstid i både i IOC og Wada. Han er blitt en tydelig kritiker internt, og tar nå et tydelig oppgjør med hvordan antidopingspørsmål er blitt håndtert. Noe som selvsagt ikke faller i god jord hos Thomas Bachs nærmeste.

BLODBRÅK PÅ NYTT:

Rett før OL kommer en ny dokumentar, som viser hvordan antidopingarbeidet har slitt, med å avsløre urent trav i langrenn i perioden 2001–2010. Vi kan ikke sette likhetstegn mellom hver enkelt mistenkelige blodverdi og doping, men ekspertene er tydelige på at volumet av alarmerende verdier ikke kan ha en helt naturlig forklaring i alle tilfeller.

HELDIGVIS HAR VI (LITT) KOREANSK MILDVÆR:

Ironisk nok er det Kim Jong-uns plutselig mykere linje overfor OL som gir IOC et politisk trumfkort, og forbrødringskortet kommer til å bli brukt for alt det er verdt for å underbygge idrettens fredsbyggende rolle.

... ELLER?

Når ilden er slukket og kameraene vendt et annet sted, er det et helt åpent spørsmål hvor mye mykere forholdet mellom nord og sør vil være. Dessuten ser vi nå plutselig at Japan misliker en prikk på det felles flagget som skal brukes under innmarsjen, med bakgrunn i krangel om en øygruppe. Noe er det visst uansett ...

Summen av kontroversene skaper en mildt sagt utfordrende situasjon for den store idrettsfamilien. Og alle som har vært på slektstreff, som snart finner sted i Sør-Korea, vet at det også har sine utfordrende sider ...