GULLMESTERSKAPET: Petter Northug (midten) gliser bredt under skitesting før lagsprinten i Falun-VM i 2015. Det ble gull på den distansen - og tre til. Stig Rune Kveen (venstre) er også godt fornøyd. Foto: Helge Mikalsen, VG

Nå er det slutt for Northug-trenerne

Publisert: 23.04.18 14:15

HOLMENKOLLEN (VG) Med Petter Northug (32) inn på landslaget, så betyr det slutten på privatsatsingen hans. Både trener Stig Rune Kveen og servicemann Vidar Undebakke gir seg i teamet.

Det bekrefter Kveen selv overfor VG.

– Nå er det Arild Monsen og Vidar Løfshus som får ett hundre prosent sportslig ansvar for Petter. Samtidig har Petter og jeg et nært forhold. Det har vi hatt siden 2005. Så når han nå går tilbake til landslaget, så er det en avgjørelse jeg har støttet. Det kommer til å være positivt for ham. Jeg har trua på valget hans, sier Northug-treneren.

Får stort apparat

Kveen fortsetter nå jobben på skigymnaset i Meråker, jobben han gikk tilbake til allerede forrige sesong. Under denne OL-sesongen har han hatt en mer tilbaketrukken rolle i Northug-teamet.

Heller ikke denne sesongens servicemann, Vidar Undebakke, blir med når Northug nå skal inn på landslaget i sommerhalvåret for første gang siden 2013. Det er nemlig ikke behov for noen sportslige støttespillere.

32-åringen får i Norges Skiforbund et stort trenerteam å sparre med. I tillegg får han tilgang på all hjelp fra Olympiatoppen.

– Monsen styrer

Men helt slutt på kontakten mellom Kveen og Northug blir det ikke, selv om arbeidsforholdet er formelt avsluttet.

– Skulle det være behov, så kommer jeg til å være behjelpelig. For eksempel kan det være han «hyrer» meg inn på noen oppgaver knyttet til aktiviteter som skjer utenfor landslagsopplegget. Vi kommer til å ha et nært forhold i mange år fremover, men nå er det Monsen som får styre den sportslige delen, sier Kveen.

Høye topper og dype daler

Han har fulgt skistjernen tett helt siden høsten 2014. Han var med under Falun-VM i 2015 samme sesong. Det ble en enorm suksess i deres første år sammen. Fire gull i mesterskapet hvor han skulle revansjere fyllekjøringsskandalen fra året før.

Den mesterskapsfrie sesongen i 2015/2016 var god. Northug ble nummer to bak Martin Johnsrud Sundby i verdenscupen sammenlagt. De to siste årene har det imidlertid vært bratt motbakke.

– Jeg har vært med på de høyeste toppene til Petter - og jeg har vært med under de dypeste dalene. Jeg sitter med kunnskap og data på hvordan man skal bli verdensmester. Og jeg har data på hvordan du kan gjøre det stikk motsatte og mislykkes. Jeg har fått med meg god erfaring, sier Kveen - og humrer litt.

– Mesterskapet i Falun var definitivt toppen. Det å lykkes så til de grader, den følelsen og den lettelsen. Det største må bli at han lyktes på den aller første distansen under sprinten i Falun. Det var spesielt og absurd hele mesterskapet.

– Den største nedturen kom selvfølgelig i midten av desember 2016. Da innser jeg at det skal holde hardt å gjenta mesterskapssuksessen i Lahti-VM 2017, sier Stig Rune Kveen.

PS: Mens Petter Northugs sportslige apparat nå forsvinner, så fortsetter Are Sørum Langås som skistjernens manager.

