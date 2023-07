SATSER PRIVAT: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet under Tour de Ski sist sesong.

Droppet krisehjelp fra landslaget – reddet av Northugs eks-lege

TRONDHEIM (VG) Emil Iversen (31) var desperat etter å finne svar på hva som var galt med kroppen. Løsningen fant han hos en gammel kjenning, som også var svært tett på Petter Northug i eks-skikongens glansdager.

– Det er ikke sånn at jeg er sur på noen på landslaget, men det kan fungere som en lærepenge for alle, sier Iversen utenfor hovedsponsorens villa ved Ranheimsfjæra i Trondheim.

Han snakker om det helt avgjørende grepet han tok etter sesongslutt. Iversen hadde lagt bak seg to år med svake resultater.

31-åringen fant aldri ut av problemene i landslaget og oppsøkte krisehjelp hos Are Løset – også kjent som Petter Northugs lege. Da fikk han etter hvert beskjed om å operere bihulene.

SATSER MOT HJEMME-VM: Emil Iversen i Trondheim forrige måned.

– Jeg tenker jeg er veldig glad for at han kom med det innspillet. Det kan vise seg å være veldig viktig. Det er rart ingen har tenkt på at det kan være luftveistrøbbel. Jeg har ikke det, ingen andre har gjort det, heller. Jeg er veldig glad det kom en kar inn fra siden. Det kan vise seg å være kjempeflaks.

For etter noen rolige uker etter operasjonen i april måned, har trønderen kommet seg ordentlig på beina igjen.

Iversen er i normal trening og fått et solid støtteapparat med seg på veien til det han drømmer skal resultere i medaljer under VM på hjemmebane i Granåsen i 2025.

Iversen påpeker at legene i landslagsteamet blir «litt byttet på» og at det derfor kanskje ikke var så lett å fange opp hva som virkelig plaget ham.

Men det var bihulene som ikke fungerte, samtidig som flere trodde både det ene og det andre om hva som var galt.

– Det har vært for mye spekulasjoner og teorier om det ene og andre. Nå tror jeg ikke, jeg frykter ikke, jeg tror ikke det er noe mentalt. Nå har jeg mye mer tro på neste år.

TETT PÅ NORTHUG: Are Løset, her på tur i høyden i Italia sammen med Petter Northug.

Are Løset forteller at han jobber som lege ved toppidrettssenteret i Midt-Norge og derfor er godt vant med å jobbe med alle idrettsutøvere.

Da han undersøkte Iversen fikk han mistanke om at han var trang i bihulene, tok bilder av dem og skjønte raskt at dét var problemet med helsen hans.

Siden har Løset fulgt opp Iversen i etterkant av operasjonen og er lege i trønderens team for kommende sesong.

– For meg som jobber med det, vi er jo idrettsleger, så var det ikke så overraskende at det var problemet.

– Er du overrasket over at det ikke ble oppdaget før?

– En av årsakene til det var at han først ville komme seg gjennom sesong og ikke ville avbryte den. Han var jo forhåndsuttatt til femmila i VM. Det var ikke noe stress for ham sånn sett å søke etter hva det var da, forklarer Løseth.

LANDSLAGSLEGE: Ove Feragen, her avbildet under en samling sist sesong.

På VGs spørsmål om Iversens tanker og om det medisinske teamet til forbundet kunne gjort en bedre jobb for å finne ut av 31-åringens helseproblemer, er Ove Feragen ordknapp.

«Det blir ikke riktig av meg å kommentere helseopplysninger omkring enkeltpersoner, men vi samarbeider tett og godt med legene ved Granåsen legesenter, blant annet Are, omkring våre utøvere som bor i Trondheim», skriver landslagslegen i en tekstmelding til VG.