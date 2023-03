SKI-TOPPER: Sportssjef i kombinert, Ivar Stuan og Russlands skipresident, Jelena Välbe.

Vil boikotte FIS-møte om Russland stiller

LAHTI (VG) Til våren kan langrennssjef Espen Bjervig (50) og sportssjef i kombinert, Ivar Stuan (64), dele møtebord med russiske skipolitikere. Det liker de to dårlig.

– Det blir helt feil. Det er helt uinteressant for meg å stille hvis det skjer at en russer kommer inn i møtet. Det er helt uinteressant, sier Stuan til VG under årets siste verdenscuphelg i finske Lahti.

– Du vil rett og slett boikotte det møtet?

– Ja, jeg stiller ikke i noe møte hvis det er sånn at russerne kommer inn. Da får de velge russerne foran meg. Jeg har ikke noe der å gjøre da. De får rydde opp og trekke seg ut av Ukraina. Så får vi se hvordan det går da. Jeg synes ikke noe om det og situasjonen er forferdelig, sier Stuan.

LANGRENNSJEF: Espen Bjervig.

Han svarer på spørsmål om hva han tenker om at Russlands skipresident Jelena Välbe har meldt at hun og nasjonen kommer til å delta under FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) sitt vårmøte i Dubrovnik, Kroatia, i mai.

– Vi drar til FIS-møtene. Jeg sa at jeg ikke anser meg som skyldig, må gjemme meg og ikke delta på disse arrangementene. Vi er medlemmer av det internasjonale forbundet og har mottatt invitasjon. Jeg er klar til å snakke med hvem som helst, sa Välbe til nyhetsbyrået RIA tidligere denne uken.

Under vårmøtene diskuterer alle grener, langrenn og kombinert inkludert, saker og spørsmål i ulike komiteer.

Kombinert-esset Jarl Magnus Riiber gikk Norge inn til en andreplass på lagsprinten i Lahti fredag. Han gir sportssjefen full støtte for sitt klokkeklare standpunkt og har forståelse for at Stuan ønsker å forlate møter med russere til stede.

– Det gir et tydelig signal. Man må bruke alle virkemidler man har for å stoppe den krigen, sier Riiber til VG.

LYKTES NESTEN: Kombinertduoen Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak poserer for fotografene etter andreplassen på fredagens teamsprint i Lahti, Finland.

Langrennssjef Espen Bjervig er også oppgitt over situasjonen.

– Jeg synes ikke det er riktig at hun er der, sier han til VG.

Under vårmøtet i Dubrovnik avgjøres en rekke saker som i ulik grad påvirker idretten den kommende sesongen, for eksempel knyttet til regler og verdenscupkalenderen.

Bjervig påpeker at når FIS tillater at Välbe stiller, kan ikke Norge unnlate å delta lenger fordi det forumet er såpass viktig for Skiforbundet.

– Det tas viktige beslutninger der. Men jeg er klar på at jeg synes det ikke er riktig at russerne får lov til å være med i den situasjonen landet er i med krigen i Ukraina.

Men Norges Skiforbund var i lignende situasjon under FIS’ høstmøte i 2022. Da boikottet rett og slett Norges delegasjon – inkludert Bjervig – disse møtene.

– Hva har endret seg siden sist?

– Ingenting har egentlig endret seg. Men når FIS velger å ikke høre på hva vi har å si, så må vi være der og heller uttrykke vår avstand fra det russiske skimiljøet. Samtidig må vi ivareta våre egne interesser. Men det er ikke sagt at vi synes det er greit, sier Bjervig.

– Hva tenkte du da du leste at Välbe kom til å stille?

– Jeg tenker vel at det er tendensen man har sett i idretten, og spesielt gjennom IOC, som har flørtet med å slippe russerne inn igjen. Det er fryktelig synd. Det har ikke skjedd noen endringer i krigføringen eller russernes handlinger siden krigen startet. Jeg ser ikke hvorfor man skal åpne opp nå, sier langrennssjefen.

TRIUMF: For Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo (midten) på fredagens lagsprint i Lahti. Her sammen med Italienerne Fracesco De Fabiani og Federico Pellegrino som ble nummer to, og Harald Østberg Amundsen og Sindre Bjørnestad Skar som sikret tredjeplass for Norges andrelag.

Både Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes gikk til topps på fredagens lagsprint i verdenscupen i Lahti. De har begge fått med seg at Välbe og Russland stiller til FIS-møtene denne våren.

– I utgangspunktet har det ikke skjedd noen ting til det positive siden vi stod her i fjor (like etter at Russlands krig mot Ukraina startet). Det har ikke skjedd noe som tilsier at de skal inviteres med i leken igjen, synes jeg, sier Valnes og fortsetter:

– Da skjønner jeg ikke hvorfor de skal være med på møter. Det er selvfølgelig ikke noe personlig mot noen utøvere, men det er sånn verden fungerer nå.

– Hva skal man si, det får vi ikke gjort noen verdens ting med. Vi styrer ikke hvem som blir invitert, det er opp til FIS og dem som styrer skuta. Det er ikke noen overraskelse. Vi har ikke noen kontroll på det. Det er ikke vits å mene noe om det , heller. Det er FIS som bestemmer det der, kommenterer Klæbo.