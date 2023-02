SUKSESSRIK: Anamarija Lampic fra Slovenia vant sprintverdenscupen sammenlagt sesongen 2020/21. Her feirer hun bronsemedaljen i sprint i VM i Oberstdorf for to år siden.

Hattestads elev mot langrenn-comeback i ski-VM

Slovenias norske landslagstrener vil ikke bekrefte det, men mye tyder på at Anamarija Lampic (27) gjør comeback som langrennsløper allerede i Planica-VM - etter en suksess-sesong som skiskytter.

– Det pågår en prosess. Dere får tolke det som dere vil, sier Slovenias langrennstrener Ola Vigen Hattestad, ifølge svenske Expressen.

Det er den «Mesternes Mester»-aktuelle nordmannens svar på om populære Anamarija Lampic kan komme til å stille til start under ski-VM 21. februar til 5. mars i Planica - som langrennsløper. Vel å merke et snaut år etter at hun avsluttet sin langrennskarriere til fordel for skiskyting.

Lampic vant langrennsverdenscupen sammenlagt i sprint sesongen 2020/21. I mai i fjor vakte det derfor oppsikt da hun, som Sveriges Stina Nilsson før henne, meldte overgang fra langrenn til skiskyting. Det var ekstra spesielt med tanke på at ski-VM går på hennes hjemmebane i år: Planica i Slovenia.

Anamarija Lampic har klart seg langt bedre med med gevær og i møte med blinker enn Stina Nilsson. Ifølge Aftonbladet, som også omtaler comeback-nyheten, har Lampic tatt to femteplasser på sprint i skiskytternes verdenscup denne sesongen.

Lampic skal nå være på plass i tyske Oberhof, der skiskytter-VM starter kommende onsdag.

MULTITALENT: Anamarija Lampic foran svenske Hanna Öberg under verdenscupen i skiskyting i Anterselva for to uker siden.

Expressen skriver imidlertid at hun i begynnelsen av forrige måned i forbindelse med verdenscupen i skiskyting i Pokljuka antydet revers-rollebytte.

– Jeg har vel ikke helt lukket døren for ski-VM, skal hun ha uttalt da.

Påmeldingsfrist for deltagelse i ski-VM er mandag, opplyser Ola Vigen Hattestad.

– Før det vil vi ikke uttale oss om dette. Jeg vil ikke si noe mer, sier han til Expressen under verdenscupen i langrenn i italienske Toblach.

Ola Vigen Hattestad har vunnet både OL- og VM-gull i langrennssprint. Denne vinteren kjemper han også om seieren i NRK-suksessen «Mesternes Mester». Her med Frode Johnsen (til venstre), Kristin Holte, Hanne Staff og Stig André Berge.

Slovenias langrennsløper Eva Urevc understreker at hun gjerne ser at Lampic kommer inn og forsterker vertsnasjonens landslag i VM.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Det er noen som sier at hun kommer til å starte. Andre sier det motsatte. Siste gang jeg snakket med Anamarija, visste hun ikke, sier Eva Urevc.

De svenske langrennsstjernene har åpenbart ingenting imot et Lampic-comeback. Linn Svahn sier at det ville være «jättekul».

– Men det blir hardere konkurranse for dere?

– Det er bare bra. Man vil jo at de beste løperne står på starstreken. Det er da det er mest moro, svarer Svahn på Expressens spørsmål.