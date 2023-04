MISTER LANDSLAGSPLASSEN: Didrik Tønseth er etter det VG kjenner til ferdig på landslaget. Her etter målgang på 10 kilometer klassisk under Tour de Ski 3. januar, da ble han nummer tre.

VG erfarer: Didrik Tønseth vrakes fra landslaget

Didrik Tønseth (31) har tre pallplasser i verdenscupen og tok 3. plassen i distansecupen sist sesong, men VG vet at han har fått beskjed om at han ikke får fortsette på landslaget.

Det får VG opplyst torsdag. Adressa omtalte saken først.

Tønseth har ikke besvart VGs henvendelser, det har heller ikke distansetrener Eirik Myhr Nossum, sprintlandslagstrener Arild Monsen eller langrennssjef Espen Bjervig.

Vrakingen av Tønseth kommer som en følge av en høydramatisk, og for flere av utøverne en overraskende, kuttrunde like før landslagene for kommende sesong skal presenteres.

Også etter 2021-sesongen ble Tønseth vraket fra landslaget. Da slo han tilbake og var tilbake på landslaget etter en sesong med egen satsing.

– Det er litt trist. Jeg har vært på lag siden jeg var 19 år. Så det er litt trist, men jeg var litt forberedt, sa Tønseth til VG da.

NUMMER TO: Didrik Tønseth (t.v.) ble bare slått av Iver Tildheim Andersen på 10 kilometer friteknikk under verdenscupen i Lillehammer i desember. Hans Christer Holund ble nummer tre.

Onsdag kunne VG melde om et hastemøte i Norges Skiforbund der utøvere og ledelse deltok. Blant temaene var kuttene som følge av en presset økonomisk situasjon. VGs kilder kunne opplyse at langrennssjef Espen Bjervig har besluttet å kutte i landslagstroppene. Fra dagens 24 utøvere og ned til 20 totalt. I 2023/2024 skal landslagene bestå av ti herreløpere og like mange på damesiden.

På herresiden betyr det at tre utøvere må ut. Fra før av er det kjent at Emil Iversen blir vraket. VG vet at også Tønseth må ut.

Didrik Tønseth fyller 32 år i mai, han fikk gå én distanse i VM i Planica tidligere i år. 31-åringen ble nummer syv på femmila som Pål Golberg vant.

Tønseth tok tre pallplasser i verdenscupen sist sesong, to 2. plasser og én 3. plass. Han var på pallen i både friteknikk og klassisk.

Langrennslandslagene presenteres i Holmenkollen mandag 24. april.

Tønseth tok OL-gull på stafett i 2018.

PS! Samboeren til Tønseth, Anne Kjersti Kalvå, hadde en eventyrlig sesong og kom hjem fra VM i Planica med ett gull og to sølv, og beholder åpenbart landslagsplassen.