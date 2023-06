SVENSK FAVORITT: Frida Karlsson har sjarmert langrennsverden siden gjenombruddet under VM i 2019, her jubler hun for VM-sølv på 15 kilometer fellesstart med skibytte i Planica sist vinter.

Frida Karlssons drastiske idé: Treneren måtte gripe inn

Frida Karlsson (23) foreslo for treneren å droppe neste sesong, for å stille enda sterkere til ski-VM i Trondheim.

Den svenske storavisen Expressen har møtt Karlsson på hennes hjemsted Sollefteå, 30 mil fra Norges-grensen og Meråker. Onsdag kveld publiserte de et intervju med 23-åringen.

– Jeg kom frem til to helt ulike alternativ foran kommende sesong: Enten gå alt eller ikke konkurrere i det hele tatt. Det var helt seriøst. Jeg sa til Per Nilsson (trener) at jeg ikke skulle konkurrere i det hele tatt, sier Karlsson til Expressen.

Karlsson kom som en rakett inn i langrennssirkuset under VM i Seefeld i 2019. Junioren dro hjem til Sverige med gull, sølv og bronse, nå er hun en av de største idrettsprofilene der.

Samtalen mellom Sveriges skiyndling og hennes personlige trener fant sted for bare noen uker siden. Karlsson tok to sølv og to bronse under VM i Planica sist vinter. Kommende sesong er det ikke mesterskap, deretter er det tre strake mesterskapsår med VM i Trondheim, OL i Italia og VM i Falun.

– Så da slo det meg: Tenk om jeg bare trener denne vinteren? For å satse på de tre årene etterpå. Det var forslaget jeg ga til Per, sier Karlsson til den svenske avisen.

Frida Karlsson mener at hun opplever at utviklingen stopper under konkurransesesongen. Derfor tenkte hun å forsøke ett helt år med utvikling uten «forstyrrende» konkurranser.

Karlsson forteller at hun sammen med treneren landet på en mellomting. Hun skal gå Tour de Ski, men hun kommer til å stå over en del verdenscuprenn. Nå er målet større utvikling også fra november til mars når de konkurrerer.

Hun konkluderer med at hun mest sannsynlig har tatt en god beslutning. I løpet av intervjuet erkjenner 23-åringen at det hadde blitt tårer om hun skulle se konkurrentene stille til start i november uten henne.

– Da hadde jeg nok blitt mentalt ødelagt, sier Karlsson til Expressen.