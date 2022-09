Kommentar

Solo er ikke ego

Johannes Høsflot Klæbo kjører langt på vei sitt eget opplegg inn mot sesongen.

Johannes Høsflot Klæbo skal ikke ha et fnugg av dårlig samvittighet for at han velger det opplegget han mener er best for egen utvikling.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Folk er forskjellige.

Idrettsgrener er ulike.

Det som er optimalt for noen kan fungere dårligere for andre.

I en individuell idrett skulle en tro at hver enkelt hadde stort rom for å ta egne valg. Men i norsk langrenn har «én for alle, alle for én» lenge vært mantraet.

Norges Skiforbund har hatt kontrollen over opplegget og økonomien. Så lenge forbundet styrer lisensen, har utøverne ikke hatt noe annet valg enn å danse etter forbundets pipe.

Det innebærer at alle skal inn i en trakt – og en kontrakt – som forbundet setter premissene for. Der settes lagtankegangen først, om du vil eller ei.

Nå ser vi at det satte landslagssystemet utfordres fra flere kanter. I Sverige har stjerner som Frida Karlsson og Maja Dahlqvist valgt å stå utenfor. I Norge har skiforbundet heldigvis mer og mer innsett at de må være mer fleksible for å forbli relevante, og det ser vi nå rundt Johannes Høsflot Klæbo.

Mens Marit Bjørgen er en varm forkjemper for landslagsmodellen, har Frida Karlsson valgt å stå utenfor det svenske landslaget.

Han er fortsatt formelt en del av lagstrukturen til skiforbundet, men han kjører langt på vei sitt eget opplegg. Det er fornuftig.

Trolig er fleksiløsningen den eneste måten Klæbo hadde forblitt på landslaget på, og det er slett ikke sikkert at han vil forbli der for alltid.

En individuell ener må ha all rett til å satse på den måten han mener er riktig, og tenke på å bli best uavhengig av lagkameratenes behov.

Dette er tross alt toppidrett.

Les også Advarer ledelsen mot Klæbos «sololøp»: – Krevende hvis en ener gjør sin greie OSLO/SJUSJØEN (VG) Marit Bjørgen (42) trekker frem lagbygging som ett av mange suksesskriterier for en eventyrlig…

Vektingen mellom individualitet og fellesskap er krevende for hele norsk idrett. I festtaler er det alltid sistnevnte som trekkes frem som suksessfaktoren.

Men ser vi på hvem som nå faktisk slår seg opp, som Casper Ruud, Jakob Ingebrigtsen og Viktor Hovland, er det jo ikke slik at det bare er kollektiv tankegang som fungerer.

Etablissementet i norsk idrett burde i det minste være åpne for at det er flere veier til rom.

Med den bakgrunnen er det interessant å lese Marit Bjørgens utspill, som kommer i forbindelse med lanseringen av boken «Marits metode». Der uttrykker hun bekymring for avstanden mellom Klæbo og lagkameratene.

«Det er klart det er krevende hvis det er en ener som gjør sin greie og trekker ut, mens resten gjør andre ting», sier Bjørgen til VG.

Det er all grunn til å ha respekt for langrennsdronningens syn. Lagmetoden har åpenbart fungert for henne, og en omfordelende tankegang har sikkert bidratt til mye norsk skisuksess.

Men det er ikke gitt at denne modellen er fremtiden, og det er spesielt om det eneste alternativet for å satse på ski er å tvinge individuelle utøvere inn på linje.

Den konkrete saken har en praktisk og en prinsipiell side. En mulig løsning på høydespørsmålet er at resten av laget følger Klæbo, og ikke omvendt, noe også Bjørgen er åpen for. Men det overordnede spørsmålet er egentlig mest interessant.

Langløp er på vei fremover, stadig flere leker med tanken om å tenke på tvers av nasjonaliteter og det er ikke sikkert at forbundskontrollen vil bestå.

Samtidig ser vi at flere og flere nasjoner sliter med økonomien.

Marit Bjørgen ble best i verden gjennom en utpreget kollektiv tankegang, og ære være henne for det.

Men om Johannes Høsflot Klæbo trives best med et mest mulig personlig opplegg, er det klokt å tilrettelegge best mulig for å la ham være seg selv. Det er ikke ego å tenke litt solo.

En utøver står tross alt alene på startstreken.