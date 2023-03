FULL FEST: Slik så det ut på baksiden av Frognerseteren under femmila i 2019.

Arrangøren tar grep før Holmenkollen-helgen – lokker med TikTok-stjerne

HOLMENKOLLEN (VG) Før pandemien ble Kollen-helgen preget av negative oppslag om fyllefest. Når folkefesten nå er tilbake for full styrke, forteller arrangøren at de har tatt flere grep for å holde det hele under kontroll.

– Vi har solgt mer enn ti tusen billetter. Der ligger vi på snittet før covid. Vi satser på mye folk og lange køer i kassen, sier daglig leder i Holmenkollen skifestival, Stefan Marx, til VG.

Holmenkollen skifestival starter allerede torsdag når kombinertkvinnene for første gang skal i gang i Midtstubakken.

Det fortsetter med kombinert og hopp fredag, før den tradisjonsrike femmila starter lørdag klokken 10.30. Dermed fortsetter de med samme grep som i 2019, hvor de startet fire og en halv time tidligere enn i 2018.

– Det hjelper på slik at ikke alle går samtidig hjem. Folk klarer kanskje ikke å drikke så mye før rennet som de gjør på ettermiddagen. Det er også nye opplegg med kollektivtransporten som sikrer en mye bedre publikumsflyt, sier Marx.

I 2018 gikk det galt:

Arrangøren forteller blant annet at de kommer til å stenge T-banen slik at den stopper på Holmenkollen-stoppet. De håper at det vil gjøre det tryggere for publikum og at det også vil sikre en bedre flyt.

I tillegg forteller Marx at de har laget en app til årets arrangement, hvor de som kommer kan få verdifull informasjon om publikumsflyten, og heller bli sittende litt lenger dersom det er store køer og kaos.

I 2018 endte det i fullstendig kaos rundt T-banelinjene. Syv personer ble skadet etter Kollen-femmila.

I tillegg til de solgte billettene, er det også mange som reiser ut i skogen og bidrar til folkefesten utenfor arrangørens kontroll.

– Det er noe vi som arrangør ikke kan ta ansvar for, men vi må jo sikre et trygt og det er det vi jobber med, slik at det skal bli trygt og moro for alle. Vi vil jo ha folkefesten, men fyllefesten vil vi gjerne ha unngått, sier Marx.

I 2020 trosset folk covidrestriksjonene:

Marx sier at de også forsøker å tilby et attraktivt og rusfritt arrangement, hvor de blant annet har leid inn TikTok-stjernen David Mokel.

– Vi har arrangert folkefest i Holmenkollen i 130 år. Jeg har sett artikler fra 1900 som omtaler lignende problematikk. Det er en del av det hele. Så må vi passe på at det ikke blir for mye. Vi ønsker folkefesten velkommen og at folk er langs løypene i skogen.

Langrennsløper Ragnhild Haga, som kom på tredjeplass på tremila tilbake i 2018, sier til VG at det handler om å finne balansen mellom fyllefest og den rolige perioden under covid. Hun tror restriksjonene har gjort at det norske folk er blitt vant til å sitte foran TV-en.

– Jeg prøver å pushe min omgangskrets til å komme seg ut. Det er jo ikke det samme å se femmila på TV. Du får ikke med deg utøverne på den samme måten, men drar du til Frognerseteren så skjønner du hvor fort løperne egentlig går og du får opplevd den gode stemningen, sier Haga.

Therese Johaug har tidligere gitt klar beskjed:

Stabssjef i Oslo-politiet, Harald Nilssen, sier følgende til TV 2:

– Vi har hatt god dialog med arrangør både i forkant og underveis, og justerer nødvendige tiltak etter behov fortløpende. Arrangør har også et selvstendig ansvar for ivaretakelse av sikkerheten til de som kommer, sier Nielsen.

Stefan Marx har en klar oppfordring før helgen.

– Kom til Holmenkollen. Kle deg godt, for det blir kaldt, men det blir sol og Kollen-brøl, sier han.