Tiril Udnes Weng måtte kjempe for den norske æren i finalen.

Udnes Weng tok karrierens første pallplass

LILLEHAMMER (VG) Tiril Udnes Weng (25) imponerte som eneste norske kvinne i sprintfinalen på hjemmebane. Forhåndsfavoritt Maja Dahlqvist (27) sørget for svensk seier.

– Dette er utrolig gøy, samtidig som det er en lettelse. Endelig startet jeg en finale hvor jeg følte jeg kunne være med å kjempe. Nå vil jeg bare ha mer. Det har ikke vært den letteste starten på sesongen, men nå er vi i gang, sier Udnes Weng til NRK.

Foran finalen i OL-øvelsen skøytesprint hadde Udnes Weng sjansen til å ta sin første pallplass i verdenscupen noen gang. Fra start gikk hun både billig og smart, og inn i den siste bakken fikk hun heng på ryggen til rutinerte Jessica Diggins.

Inn i siste sving angrep hun forhåndsfavoritten Dahlqvist. Det gikk nesten, men på oppløpet kom amerikaneren Diggins imellom. Likevel kunne hun juble for karrierens første pallplassering i verdenscupen.

– Det ligger utallige timer med hardt arbeid bak dette, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn i det tredjeplassen var et faktum.

25-åringen innrømmer at pallplassen var kjærkommen, spesielt med tanke på at det har tatt noen år. Etter finalen hadde hun nesten problemer med å ta inn over seg hva som akkurat hadde skjedd.

– Jeg begynner å bli gammel, så jeg begynner nesten å tvile på om dette er noe jeg kommer til å få til. Men nå har jeg tro på meg selv. Nå må dette bare synke inn, sier Udnes Weng.

Søstrene Udnes Weng så begge sterke ut, helt fra prologen på hjemmebane. Tiril spaserte nærmest til finalen, mens tvillingsøster Lotta akkurat ikke gikk videre på tid fra semifinalen.

Maiken Caspersen Falla ble nummer fem i det første semifinaleheatet.

I det andre heatet var det svenskene Dahlqvist og Emma Ribom som ble nummer en og to. Sterke tider sørget også for at Rosie Brannan og Anamarija Lampic fulgte svenskene til finale. De to sistnevnte ble nummer fem og seks i finalen.

– Jeg følte meg veldig sterk, men jeg hadde en ganske dårlig posisjon underveis, sa vinner Dahlqvist til arrangøren etter målgang.

På herresiden vant Johannes Høsflot Klæbo foran Thomas Helland Larsen og Richard Jouve.