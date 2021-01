Nå deler Klæbo «triksene»: − Rett linje fra tåa, gjennom kneet og til nesa

– Se nøye på bildene og spiss ørene, sier Johannes Høsflot Klæbo (24) når han nå skal avsløre sine hemmeligheter om skiteknikk.

Publisert: Nå nettopp

Det skjer i et åtte delers kurs som han og broren Ola lager for å legges ut på Klæbos YouTube-kanal, med premiere tirsdag kveld.

– Det skal være ei rett linje fra tåa gjennom kneet og opp til nesa, for at du skal være nok over skiene, sier han i den første episoden, som handler om fristilteknikken dobbeldans.

– Hvorfor gjør du dette?

– Folk har tid til å lære litt skiteknikk nå. Mange kjeder seg i disse dager. Da ville vi finne på noe som folk kan ha nytte av, svarer Johannes Høsflot Klæbo.

– Også «Klæbo-klyvet»?

– Klæbo-klyvets hemmeligheter har jeg aldri delt så offentlig før. Jeg har fått mange spørsmål rundt det. I skikurset kommer jeg mer inn på det. Det er fint om flere kan få litt ekstra fart på skiene, svarer VM-håpet – og vi regner med at det siste ønsket ikke gjelder konkurrentene i Oberstdorf.

les også Bolsjunov-saken hos politiet - men Välbe vil ikke gi ham mer straff

Johannes Høsflot Klæbo la nylig ned sin ukentlige videoblogg på Youtube. Han fortalte samtidig at han ville komme med «litt annet innhold». Nå slipper han katta ut av sekken og lanserer altså et skikurs.

– Vi har sluttet med faste publiseringer hver mandag kveld. Nå vil vi heller overraske litt – og gjøre det som passer oss til enhver tid. Og nå var det skikurs som vi følte for å presentere. Det er artig å gjøre det noen uker før VM. Det er vår hilsen til skipublikummet før VM tar til.

Med «vår» mener han først og fremst seg selv og broren Ola, som står bak kamera og som redigerer det hele, og selvfølgelig morfar Kåre Høsflot som teknikkrådgiver.

les også Ski-Norge kritisk til nye regler: – Jeg er rystet

– Målet er å inspirere og lære bort langrennsteknikk. Det finnes i dag få gratis teknikk-kurs på nett. Vi ønsker å bidra til å motivere barn, ungdom og voksne til å komme seg ut i marka på ski. Flere skirenn er avlyst for både barn og voksne, og da kan det å dele noen av «triksene» til Johannes være med på å inspirere noen til å komme seg ut for å trene, mener Ola Høsflot Klæbo, som selv er en habil skiløper.

De skal legge ut en ny episode hver tirsdag og torsdag kveld, og temaene er: