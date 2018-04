NM-gull til Røthe - ekspert imponert over Northug

Publisert: 06.04.18 15:15 Oppdatert: 06.04.18 15:37

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-04-06T13:15:44Z

ALTA/OSLO (VG) Sjur Røthe var best av alle, men kommentator Torgeir Bjørn lot seg også imponere av Petter Northug.

– Det går an å lage VM-form til Seefeld av det her, Petter, utbrøt NRK-kommentatoren da Northug passerte målstreken på herrenes 10 km i Alta.

Der ble han liggende en stund, og selv om det ikke ble pallplass på trønderen, var han fornøyd med dagen.

– Det var artig å gå her. Fantastisk stemning og skikkelig NM-ramme, sier han til NRK.

Det ble til slutt en 11. plass for Petter Northug, 33 sekunder bak Røthe. Northug har for øvrig ennå ikke gitt endelig beskjed om han fortsetter skisatsningen sin kommende sesong.

Best av alle var altså Sjur Røthe. Han har slitt med ryggproblemer og sykdom gjennom sesongen, men smalt ordentlig til på den klassiske 10 kilometeren i Alta.

I et sekunddrama mot Pål Golberg og Martin Johnsrud Sundby kunne han juble for seier. 1,2 sekunder foran Golberg og 4,6 sekunder foran Sundby.

– Det er utrolig stort å bli norsk mester. Jeg er litt rørt, for jeg har drømt om dette lenge. Det er stort, veldig stort, sier Røthe til NRK.

– Det er den mentale kampen som er tøffest. Jeg var langt nede etter Tour de Ski, men bestemte meg med der hjemme at det ikke skulle være slutten, fortsetter han.

Johannes Høsflot Klæbo endte på 4. plass, mens Simen Hegstad Krüger kom på plassen bak.

VG Live: Vi fulgte herrenes 10 km i NM her!

Men dagens store nyhet i Langrenn-Norge er imidlertid at Marit Bjørgen velger å legge skiene på hylla etter NM i Alta. Det er også langrennsgutta klar over.

– Det er trist at du legger opp, Marit. Takk for alle gode minne sammen i skisporet! Og gratulerer med nok et NM-gull i dag. Du er og blir en ener, skriver Petter Northug på sin Facebook-side .

– Marit har vært en fantastisk person for Ski-Norge og Norges folk. Hun har gitt så mye glede og vært et forbilde, og vist at det går an å reise seg fra nedturer og komme tilbake. Det står det veldig respekt av, utdyper han overfor NRK, og ønsker Bjørgen lykke til på sin videre reise i livet.

– Nå kan hun virkelig sette seg godt tilbake i godstolen og tenke på de øyeblikkene hun har skapt for seg selv og resten av det norske folk, sier han.

Også Martin Johnsrud Sundby var full av lovord.

– Som tobarnsfarn har jeg full respekt for avgjørelsen hennes. Hun har gjort sitt i skisporet og nå skal hun gjøre sitt som mor og være like god i den rollen, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK, og legger til:

– Norsk langrenn og norsk idrett kommer til å savne henne. Det er mye som er sagt, og jeg kan bare føye meg inn i rekken. Hun er en utrolig flott dame, og en som gir trygghet til sine lagvenninner og gjør at andre vokser. Hun er ikke alene om det, men det er ikke så mange som har den rollen i et lag.

Denne artikkelen handler om Langrenn