ELENDIG OL-SESONG SÅ LANGT: Petter Northug virker ikke å komme seg til OL i Sør-Korea, som begynner om under én måned.

Tror Northug går glipp av millioner uten OL: – Alle har en holdbarhetsdato

Publisert: 21.01.18 06:28

Merkevaren Petter Northug blir kraftig svekket dersom han ikke blir å finne i til OL. Det sier eksperter VG har snakket med.

Skiløperens avtale med hovedsponsor Coop, som spytter inn omkring ti millioner kroner i året til Petter Northug og hans team, går ut i juni 2018. Planen er at skal partene skal reforhandle den etter at OL er over.

Dersom Petter Northug ikke blir å finne i Pyeongchang, noe som til og med Team Northug er innforstått med nå som rennene i Planica røk , kan det slå svært negativt ut på 32-åringens fremtidige inntekt. Hans selskap Petter Northug Holding omsatte for rekordhøye 16,7 millioner kroner i 2016. Selv tok Falun-kongen ut flere millioner i lønn .

– Er det påregnelig å si at Northug trolig taper millioner av kroner i inntekt dersom han ikke kommer til OL?

– Ja, det kommer han helt sikkert til å gjøre, er det kontante svaret til Hans Mathias Thjømøe.

Han er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, og har blant annet markedsføring som sitt kompetansefelt.

– Hva verdien hans blir videre, er helt avhengig av sportslige resultater. Presterer han ikke, blir han ikke eksponert for mediene, og da er det ingen som kommer til å bry seg om ham. Da kommer verdien hans til å klappe sammen, forklarer Thjømøe.

Han, som er helt klar på at Northug har utpekt seg i særklasse med tanke på å eksponere langrennssporten og som roser trønderens medietekke, får støtte av Tor Bang, også han førsteamanuensis ved BI.

– Hva kan du si om merkevaren Petter Northug dersom det ikke blir OL?

– Som sponsorobjekt blir han mindre attraktiv, også for Coop. Jeg skal ikke forskuttere noe, men han vil jo ha dårligere kort i nyere forhandlinger. Kommer han ikke til OL, leverer han ikke merkevaren Petter Northug. Merkevaren Petter Northug er å vinne, sier Bang til VG.

– Er det påregnelig med et innteksttap i millionklassen hvis så skjer?

– Det er ikke usannsynlig at merkevaren blir mindre verdifull, og da går Coops betalingsvilje sannsynligvis ned. Det kan medføre et betydelig inntektstap, svarer han.

Reklamemann Trond Blindheim, som var rektor ved Høyskolen Kristiania i 12 år, mener Petter Northug befinner seg i en avgjørende fase.

– Alle har en holdbarhetsdato. Petter Northug er 32 år og må slåss for å forlenge livssyklusen sin i sporet. Medieeksponering er kritisk viktig for en idrettsutøver, og da er det utrolig viktig å vise seg frem på arenaer som tiltrekker et stort publikum, slik som OL er, sier han til VG.

Northug, som allerede har begynt å kommersialisere navnet sitt, gjør lurt i å gjøre det enda mer fremover, mener Blindheim.

– Idrettsutøvere som ikke kommersialiserer navnet sitt og overfører det til produkter, vil til slutt tape inntekten og sitte igjen uten noen ting. Men Northug har bygd seg opp en fet konto ved å gå fort på ski. Den må investeres i noe han kan tjene av resten av livet, sier han, og peker på Björn Borg som en person som har fått til akkurat det.

Om det blir en ny Coop-avtale for Northug, blir klart en gang etter OL. Overfor VG forteller kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis, at de ikke har begynt å tenke på Northug-forhandlingene ennå.

– Vi har ikke startet noen forhandlinger ennå, men latt ham fokusere på OL. Vi er blitt enige om å starte reforhandlingene etter OL, sier han.

– Er det aktuelt å droppe Northug dersom han ikke kommer til OL? Eller vil dere fortsette samarbeidet uansett?

– Det vil jeg ikke gi noen kommentar på. Men vi er veldig fornøyde med samarbeidet så langt, sier han.

Northug-manager Are Sørum Langås ønsker ikke å gå inn på hva som skjer dersom skiløperen ikke kvalifiserer seg til OL.

– Det må vi ta hvis det blir en realitet. Vi har ikke fokus på dette nå, skrev han i en sms til VG tidligere i vinter.