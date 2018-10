Northug og Klæbos største rival i dobbelt skadetrøbbel: Sjekkes på sykehus for brudd

LANGRENN 2018-10-23T10:42:37Z

VAL SENALES (VG) Det norske laget er i trøbbel i Val Senales. Men nå frykter Russlands trener Markus Cramer at Sergej Ustjugovs (26) dobbeltskade kan gi trøbbel for russeren. Nå er han sendt til sykehus etter den andre skaden på tre dager.

Nils Christian Mangelrød

Håvard Rønning

Publisert: 23.10.18 12:42 Oppdatert: 23.10.18 13:04

Det er ikke bare Norge som sliter tungt i Italia, der fem norske løpere er slått av et virus som har gitt magesyke . Den store russiske skiløperen som ble VM-konge i Lahti i 2017, før han ble nektet OL-deltagelse av IOC i fjor på grunn av den russiske dopingskandalen sliter i Italia. For nå har han gått fra smell til smell i Val Senales i løpet av tre dager.

– Han har vært uheldig de siste dagene. På lett løpetur var han uheldig og falt og fikk problemer med leggen. Men i går var vi nede i dalen for å trene på rulleski og ti minutter før vi var ferdig med økten traff han en stein og falt og nå har han problemer med tommelen, sier den russiske treneren Markus Cramer til VG oppe på breen over Val Senales.

Bildet Sergej Ustjugov la ut på bildedelingstjenesten Instagram viser den russiske løperen liggende i sengen på hotellet med både en solid smell i leggen og bandasjert hånd.

– Vi har sendt han til sykehuset for å sjekke om tommelen er brukket for å ta røntgenbilder, sier Markus Cramer.

– Stort problem

Han er klar på at et brudd vil være alvorlig for oppkjøringen frem mot sesongstarten og mulig også sesongstarten.

– Da vil det være et stort problem. Jeg håper det ikke er slik, sier Cramer.

Mens magesyke herjer den norske troppen, så går de friske bare rundt og venter på å bli syke. Hør hvordan det oppleves her:

Han påpeker at Ustjugov har vært i veldig god form, men at Ustjugov også falt på rulleski tidligere i høst.

– Ikke bra

Russeren avsluttet den internasjonale rennsesongenf orrige sesong, da han ble nektet OL-deltagelse av IOC rett før OL i Pyeongchang. Da hadde han vært sterk i sesonginnledningen.

- Nå har han hatt noen dager med to fall. Jeg håper alt er bra for spesielt etter forrige sesong der han ble nektet OL-deltagelse og han er nå motivert igjen. Hvis dette er et problem er det virkelig ikke bra, sier Cramer i Val Senales.



Der har Norge nå slitt med omgangssyke og magesjau på landslagets hotell i Val Senales. Da VG pratet med andre nasjoners landslag oppe på breen tirsdag morgen meldte alle at de ikke er rammet av samme magesykdom, som Norge.



Det sier også Cramer som mandag reagerte på at Northug i all hast ble flyttet fra det norske hotellet da han ble magesyke. Northug ble flyttet til hotellet der blant annet Russland og Finland bor.