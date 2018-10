TOK GREP: Petter Northug har ifølge treneren vist bra form i de periodene han har fått trent skikkelig i høst. Etter returen til landslaget måtte Northug rydde opp i kostholdet. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Ryddet opp i Northugs dårlige matvaner

LANGRENN 2018-10-30

VAL SENALES/OSLO (VG) Petter Northug (32) måtte stramme opp i dårlige kostholdsvaner da han gikk tilbake til landslaget, forteller landslagstrener Arild Monsen. Brusdrikking og godterispising hadde sklidd ut.

Landslagstrener Arild Monsen forteller til VG at skistjernen selv opplyste om han blant annet drakk for mye brus da de skulle legge opp en kostholdsplan for skistjernen ved returen til landslaget . Monsen påpeker at trønderen var veldig enig med både ham og Olympiatoppens ansvarlige på kosthold om at det eksisterende inntaket av brus og godteri ikke var forenlig med satsingen på landslaget.

– Det er blitt et annet regime fra Petters side. Det ønsket han selv også, sier Monsen til VG.

Under høydesamlingen I Italia stilte ikke skistjernen opp for pressen, der forfallet ble begrunnet med omgangssyken som herjet i det norske laget. Men landslagstrener Monsen sa at Northug selv spøkte med at magesyken var en real slankekur:

Monsen sier at det har blitt en betydelig reduksjon av snop og at det har blitt tatt grep fra trønderens side, som ser ut til å fungere.

– Det er ikke brusnekt. Av og til dersom det tas kort og i samband med trening, er det greit. Stort forbruk utover det, er det ikke snakk om. Men vi kan stoppe på en reise og ta en hamburger og en brus, men ikke hver dag, sier Monsen.

– Var det slik tidligere?

– Bortimot, tror jeg. Jeg har ikke målt det, men han sa det var altfor mye. Jeg fortalte hva som var akseptabelt ut fra min erfaring og at det er toppidrett og da har vi landet det bra, sier Monsen.

– Trengte restart

På sin første skisamling med landslaget, etter fem år som privatløper, påpekte Northug nettopp at han måtte ned i vekt fremover . Nå kaller Monsen kostholdsgrepene til Northug for et ledd i «tuningen» av utøveren, slik at han også kommer i rett matchvekt.

– Det var en del av planen da vi skulle stable ham på beina til ny sesong, så måtte vi også gå gjennom den biten der. Andre på laget hadde ikke trengt å starte der, men han måtte ha en restart, sier Monsen.

– Der inngår det også å bli flinkere til å ha et bedre kosthold, og da må man drikke mindre brus og spise mindre godteri når man kjeder seg, sier Monsen.

Northugs vekt har svingt noe opp og ned gjennom årene. Da han for eksempel ble rammet av virus og ikke kunne trene normalt på flere måneder før OL-sesongen i 2014, var han en periode ti prosent over idealvekten .

– Jeg liker å kose meg litt når jeg ikke kan gjøre noe annet. Men når jeg kommer inn i treningsrytme og tenker mer kosthol, så raser kiloene fort, spesielt på meg. Da flyter det lettere, sa Northug til VG i november 2013.

Avhengig av sunn mat

Ingvill Måkestad Bovim (37), mellomdistanseløper med 6. plass i VM i 2011 som best, jobber nå som klinisk ernæringsfysiolog på Idrettens helsesenter. På generelt grunnlag sier hun at inntrykket hennes er at mange toppidrettsutøvere er veldig flinke med kostholdet sitt, fordi kroppen krever det for å hente seg inn etter den tøffe treningen.

– Toppidrettsutøvere er avhengige av at kroppen fungerer optimalt. Da må man fylle på med riktig energi, enkelt og greit. Godteri er ikke noe man tar hundre prosent avstand fra, men man må ikke bytte ut vanlig mat med godteri, sier Måkestad Bovim til VG.

Hun har også har gitt ut flere kokebøker beregnet på idrettsutøvere og jobber mye med yngre utøvere. Måkestad Bovim påpeker at utholdenhetsutøvere har et stort energibehov.

– Utøvere kan få en periode med dårligere prestasjon dersom man ikke spiser nok og bra nok mat, sier Måkestad Bovim – og påpeker at dersom det blir for mye søtsaker, kan man gå glipp av andre viktige næringsstoffer i sunn mat de har behov for.

Bra test

Northug måtte i likhet med blant annet Therese Johaug avbryte høydeoppholdet i Italia. Monsen var imidlertid fornøyd med en test trønderen gjennomførte i Nord-Italia nylig.

– Testene har gått fra det middelmådige til at det sakte, men sikkert har blitt bedre og bedre. Han gjorde en test her faktisk som var bra. Det var godkjent, sier Monsen.

Landslagskollega Finn Hågen Krogh mener Northug fortsatt har potensial til å kjempe i toppen.

– Jeg syns han så overraskende bra ut i sommer. Da tenkte jeg at det kan gå. Hvis han kommer kjapt tilbake nå er det meste mulig. Vi kan aldri avskrive Petter, sier Krogh.