SØLV-GLAD: Vilde Nilsen jublet over sølvet på onsdagens sprint i Paralympics. Foto: Geir Owe Fredheim, Norges Idrettsforbund

Vilde Nilsen (17) tok sølv i sprint: – Føler meg like god som Marit Bjørgen

Publisert: 14.03.18 06:35 Oppdatert: 14.03.18 07:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-03-14T05:35:47Z

Vilde Nilsen (17) er yngst i Pyeongchang-troppen - men sto onsdag morgen for Norges beste prestasjon i Paralympics så langt: Sølvmedalje.

– Jeg drømte om å bli en Marit Bjørgen. Konkurrere med de funksjonsfriske. Men i dag føler jeg meg like god som Marit Bjørgen, sier Tromsø-jenta til VG.

Hun fikk som åtteåring en sykdom som gjorde at hun i stedet ble para-utøver.

– Dette betyr ekstremt mye for meg. Dette er like godt som gull, jubler Vilde Nilsen gjennom telefonen fra Sør-Korea.

– Det betyr så mye for meg å få lov til å konkurrere med de beste i verden i para-langrenn. Denne sølvmedaljen bekrefter at jeg gjør mye riktig, og at jeg kanskje kan strekke meg etter gullet om fire år.

Planen var å opprinnelig å satse mot OL 2022, men vinterens fremgang har vært så stor at Vilde Nilsen plutselig befant seg på flyet til Sør-Korea som en del av den norske troppen.

– Nå kan jeg senke skuldrene litt foran lørdagens renn, sier Nilsen til Idrettsforbundets pressetjeneste.

– Jeg er så imponert over ei 17 år gammel jente fra Kvaløysletta, sa NRKs ekspertkommentator - og tidligere landslagssjef - Torbjørn Broks Pettersen på direkten.

Tromsøs store datter var suveren både i prologen og semifinalen, og fulgte opp med å bli nummer to bak russiske Anna Milelina, men foran kanadiske Natalie Wilkie på langrennssprinten for stående.

Etter som hun var den minst handikappede av de seks finalistene, startet Vilde Nilsen sist - men startet kjapt jakten på de andre. Nilsen lå først inn på oppløpet, men Milenina hadde en fantastisk spurt og vant.

Hun var en ivrig skiløper som liten. Sykdommen kom snikende i 2009 da Vilde var åtte år. Hun fikk en sjelden sykdom som har påvirket bevegeligheten og musklene i venstrebenet.

Men derimot har hun to sterke armer - og med dem la hun nesten alle konkurrentene bak seg i onsdagens sprint.

For fire år siden visste hun knapt hva Paralympics var, men ble inspirert av TV-bildene fra lekene i Sotsji til å satse. Hun ble klassifisert som handikapidrettsutøver.

Hun kom altså med til Paralympics fire år før den opprinnelige planen.

Det angrer ikke den norske Paralympics-sjefen Cato Zahl Pedersen på i dag.

Til daglig går Vilde fra Kvaløysletta på NTG i Tromsø og har altså Marit Bjørgen som sitt store forbilde. Nilsen ble nummer fem i Paralympics-debuten i skiskyting.

Mens kulden skapte problemer i OL, har det nå snudd fullstendig om og blitt rene sommerheten på stadion i Pyeongchang halvveis inne i Paralympics.

– Det handlet om å ha på seg lite klær, sier Vilde Nilsen.

PS: Synshemmede Eirik Bye ble nummer fire og sist i sin finale - sammen med ledsager Arvid Nelson. Han var 20 sekunder bak amerikaneren Jake Adicoff, som tok bronsen.