RASKEST: Birgit Skarstein har triumfert to ganger i Finland i løpet av det siste døgnet. Foto: IPC

Skarstein åpnet verdenscupen med dobbeltseier

LANGRENN 2018-12-13T13:36:29Z

Før onsdagens sesongåpning i Finland vurderte Birgit Skarstein å avslutte sitski-karrieren. Et drøyt døgn senere har 29-åringen tatt to av to mulige seirer.

Publisert: 13.12.18 14:36

Både under onsdagens fem kilometer lange mellomdistanse-renn og torsdagens 2,5 kilometer kortdistanse var Skarstein sterkest av samtlige i feltet.

Det betyr at Levanger-damen allerede har doblet antall verdenscupseirer fra sist sesong.

– Det er en drømmestart. Jeg gikk ut og ledet hele løpet både i går og i dag. Jeg følte meg veldig sterk og solid hele veien, sier Skarstein på telefon fra finske Vuokatti.

Var usikker

Overfor VG gjør Skarstein det klart at hun var veldig nær ved å avslutte sitski-karrieren så sent som i vår, selv om hun vant verdenscupen sammenlagt sist sesong. Hovedgrunnen er at hun var usikker på om det lot seg gjøre å holde seg på topp i to idretter på grunn av det som primært har handlet om store logistikk-utfordringer.

I sommer forsvarte hun som kjent verdensmestertittelen i roing under VM i Bulgaria, i et løp hvor hun også forbedret sin egen verdensrekord med 11 sekunder, noe du kan se her:

– Jeg var mentalt ganske ferdig i vår. Jeg sa til skiforbundet at jeg nok måtte gi meg med sitski hvis det ikke ble endring på en del ting. Så kom de tilbake til meg og sa at de ville gjøre det. Det har betydd mye, sier Skarstein, og sikter til at det paralympiske landslaget for første gang ble innlemmet under skiforbundets paraply.

Det innebar blant annet tilgang til et smøreteam, en trener i Bjørn Kristiansen og Vidar Løfshus som overordnet sjef.

– Det har virkelig utgjort en kjempeforskjell. Det har vært veldig bra. Det skal Skiforbundet ha ros for. Han som de har ansatt som trener, Bjørn, var egentlig landslagstrener for Kina. Han hentet de hjem til Norge igjen, og han gjør en kjempejobb.

Går for trippelseier

Nå ser Skarstein frem til to ting. På kort sikt er det søndagens sprint som gjelder. Der blir amerikanere Oksana Masters og Kendall Gretsch, samt tyske Andrea Eskau, blant de tøffeste konkurrentene.

I februar er det VM i sitski som blir den store begivenheten. Målet er nye medaljer.

– Det blir spennende. Jeg var veldig spent før løpene her i Finland nå. Jeg har vært usikker på om jeg skulle fortsette eller ikke, og disse resultatene gjør at jeg nå kjenner en trygghet. Det er mye jobb å kombinere to ulike idretter. Jeg var redd for at de skulle slå hverandre i hjel, at jeg skulle bli halvgod i begge. Men jeg ser nå at det er mulig, og det er innmari kult, forteller Skarstein, som i sommer pratet om hvordan det er å være kvinne i toppidretten .