IRRITERT: Aleksandr Bolsjunov, sølvvinner på 30 kilometer med skibytte, var irritert over at ikke Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby bidro mer i front. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bolsjunov mener Røthe og Sundby var usportslige

SEEFELD (VG) Sølvvinner Aleksandr Bolsjunov (22) er skuffet over at Sjur Røthe (30) og Martin Johnsrud Sundby (34) ikke dro mer underveis på 30 kilometeren med skibytte.

– Jeg følte meg bra. Men jeg er litt skuffet over spurten. Det var ikke mye som manglet, sier Bolsjunov til VG og andre norske medier.

Underveis i løpet gjorde Bolsjunov store deler av drajobben i front, både på klassisk- og skøytedelen.

Han mener at Sundby og Røthe burde bidratt mer til å gå helt i front. Tetgruppen besto av Clement Parisse og Iivo Niskanen i tillegg til de tre medaljevinnerne. Alexey Poltoranin og Andrew Musgrave falt fra på skøytedelen.

– Jeg er skuffet over at de ikke var med og hjalp til underveis i rennet. De kom opp først i spurten. Jeg snakket med dem underveis og forsøkte å få dem fram, men da gikk de bare bak og viste at de ikke ville hjelpe til. Jeg ledet an i 3-4 runder, og de bare ventet og startet å dra på slutten. Det er ikke bra og jeg er skuffet over det.

– Synes du det er usportslig?

– Ja, det er dårlig å gjøre slik. Jeg er litt skuffet over de norske.

Eirik Myhr Nossum, norsk landslagstrener, mener at Bolsjunov ikke har grunn til å være irritert på de norske.

– Vi hadde lyst på gullet. Derfor gjorde vi det slik, sier Myhr Nossum til VG og andre medier.

– Det var en orde ganske tidlig hvor vi ble enige om at vi skulle ligge litt på været og se an litt fart og la andre jobbe. Det er ikke like enkelt det heller, for vi ville ikke invitere alle tilbake i spillet. Jeg sa ifra halvveis på fristildelen at da var det opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om de fikk beskjed eller ikke, men vi forsøkte å gi dem det. De er så rutinerte at de tar taktiske valg underveis, sier Myhr Nossum.

