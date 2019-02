NM-vinner Lotta Udnes Weng utslått i prologen: - Det er ræva

SEEFELD/OSLO (VG) Tre uker etter NM-gullet i sprint ble Lotta Udnes Weng (22) slått ut allerede i prologen i VM-sprinten i Seefeld. Etter løpet var hun forbannet på seg selv.

– Det for dårlig, da. Det er ræva. Det er ikke noe annet å si, det går for sakte. Jeg er skuffet, selvfølgelig. Hadde håpet å gjøre mitt beste renn her, så blir det dårligste, sier en tydelig frustrert Lotta Udnes Weng til VG.

22-åringen var på gråten etter den brutale nedturen i Østerrike. Underleppa skalv da hun møtte pressen med solbriller etter 32. plassen i prologen. De 30 beste fikk plass i kvartfinalen.

– Hvorfor går det slik?

– Jeg har ikke noe godt svar. Jeg er forbanna på meg selv. Når jeg først får gå VM, og gjør det så dårlig, burde noen andre fått gå i stedet for meg, sier Udnes Weng.

Ekspert: - Ikke overrasket

Alle de andre norske jentene tok seg videre til kvartfinalen.

– Nå kan jeg bare sette meg å sole meg resten av dagen, tenkte jeg da jeg gikk over målstreken. Jeg skal forsøke å ikke bruke for lang tid på dette, sier hun.

Så sent som 1. februar ble Lotta Udnes Weng norgesmester i sprint foran Kristine Stavås Skistad og Maiken Caspersen Falla.

– Det er veldig synd for Lotta. Hun blir nummer 32. Det er en av de verste plassene å komme på. Men jeg er ikke overrasket. Hun har en utfordring med prologer, sier TV 2s langrennsekspert Åge Skinstad til VG på arenaen her i Seefeld.

SKUFFET: Lotta Udnes Weng går over målstreken etter prologen. Det holdt ikke til kvartfinale. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Svenske Maja Dahlqvist var raskest i prologen, mens Maiken Caspersen Falla var beste norske på sjetteplass.

Også Tiril Udnes Weng, Kristine Stavås Skistad og Mari Eide tok seg til kvartfinale.

Stina Nilsson imponerte ikke, men kvartfinaleplassen hennes var aldri truet. Den svenske favoritten ble nummer 13, 3,8 sekunder bak landskvinnen Dahlqvist.

Slik blir kvartfinalene som starter cirka 14.30:

Heat 1: Caldwell, Visnar, Nilsson, Kristine Stavås Skistad, Belorukova, Scardoni.

Heat 2: Urevc, Maiken Caspersen Falla, Neprajeva, Sundling, Brocard, Pulles.

Heat 3: Fähndrich, Falk, Laurent, Gimmler, Mari Eide, Krehl.

Heat 4: Dahlqvist, Tirill Udnes Weng, Bjornsen, Cebasek, Matvejeva, Carl.

Heat 5: Lampic, Diggins, Ringwald, van der Graaf, Kern, Beranova.

