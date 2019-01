JUBLET: Fjerdeplass var opptur for Heidi Weng etter en tung sesongstart for løperen som vant verdenscupen sammenlagt i fjor. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Svikt bak Johaug og Østberg: Weng hylte av jubel 75 sekunder bak Johaug

LANGRENN 2019-01-31

MERÅKER (VG) Heidi Weng var 74,6 sekunder bak Therese Johaug på 10 kilometer, men avsluttet rennet med et jubelhyl. Prestasjonene bak suverene Johaug og Ingvild Flugstad Østberg har sviktet denne sesongen.

Publisert: 31.01.19

– Jaaaaa, ropte Weng høyt da hun skled over mål til fjerdeplass i NM, så folk snudde seg.

I fjor vant hun Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt til tross for en tung avslutning av sesongen. Men for Weng og flere på landslaget har situasjonen vært en annen i årets sesong. Det å bli slått med hele 75 sekunder av Johaug var derfor en opptur for Weng. Det har vært en sportslig nedtur for flere.

– Vi ser at Ranghild Haga ikke har lykkes og Heidi spesielt. Det har vi også sett internasjonalt og spesielt i sprint. Men vi har Ingvild og Therese som gode medaljekandidater i VM. Jeg er mer usikker på de bak. Men nå kommer Heidi og Astrid så får vi se hva de klarer i VM, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland til VG.

Weng, som har slitt både med skade under Tour de Ski og form , mener det mest sitter i hodet nå før dette skal bli en bedre sesong.

– Det er uvant å presse seg og bli stiv. Det er ikke jeg vant til i år. Med en gang jeg blir stiv i år så har jeg gitt meg litt. Sånn sett veldig fornøyd at jeg prøvde å gå bra fra start til mål, sier Weng.

Hun påpeker imidlertid at flere dameløpere burde vært innenfor minuttet av suverene Johaug under rennet over 10 kilometer i Meråker.

Men det viser seg at selv med Therese Johaug utestengt i fjor blomstret prestasjonene blant flere i fjor. Marit Bjørgen som nå har lagt opp ble OL-dronning. Ragnhild Haga tok OL-gull ved siden av at Weng og Østberg ble nummer en og tre i verdenscupen.

I år har Johaug vært helt suveren samtidig som Ingvild Flugstad Østberg vant Tour de Ski og leder verdenscupen. Alle de andre på laget har tilsammen to pallplasser så langt i sesongen.

I fjor hadde løpere som Weng, Haga og Falla til sammen 26 topp 3- plasseringer da sesongen var over.

Og i år er de to beste løperne bak Johaug og Østberg i verdenscupen sammenlagt på 10. plass (Weng) og 15. plass (Kari Øyre Slind). I fjor endte til slutt sju norske løpere blant de 15 beste i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg har ikke noe godt svar på dette. Det kan bli litt slik når vi er et veldig bra lag, at folk vil ta steg og plutselig kan det bli for mye. At det blir mer enn det kroppen vil, sier Johaug til VG om nedturen i prestasjonene til flere av lagvenninnene.

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener man skal være forsiktig med å sammenligne prestasjoner med i fjor, men har sett at de andre løperne også har vært langt bak de Johaug og Østberg på trening i høst.

– Det er reelt det. Ingvild og Therese har vært stabilt bra. Vi har to-tre til som burde kjempe om pallplasser. Astrid har meldt seg på og jeg har tro på Ragnhild og Heidi også melder seg på etterhvert, sier Iversen.

Også sprinteren Maiken Caspersen Falla har sagt at det ikke har fungert tidligere i sesongen . Falla tok sesongens første seier for to uker, men prestasjonene i sprint har vært svakere i år. Store deler av landslaglaget har ikke hatt samme nivå denne sesongen selv om også Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom på pallen i verdenscupen sist helg. Det ser også Ragnhild Haga.

– Det er jeg enig i. Det har gått opp og ned. Nå er vel heidi på vei opp og Astrid har fått det litt til og jeg har enkelte bra løp før jul. Vi har gjort andre ting i år med mer fokus på sprint. Det kan ha blitt litt mye mellomting mellom sprint og distansetrening, sier Haga som har gått fra OL-gull til NM-fiasko i går.

Men andre jublet for etterlengtet opptur i NM:

Haga sier man nå må se grundig på om de skal rendyrke mer forskjellig trening og ikke mellomtingen mellom sprint og lengre distanser. Hun påpeker også at det har vært en trenerbytte.

– Jeg vet ikke om noen lag som har byttet begge trenere noengang. Vi har to nye trenere på godt og vondt. Vi har i alle fall fått forandring i år, sier Haga som sier hun har gravd seg ned mange søndager og mandager etter skuffende skirenn denne vinteren.

– Jeg har høye krav til meg selv og når jeg ikke innfrir de så blir det jo svart. Særlig etter at jeg gjorde det så bra i fjor, sier Haga.