Northug bekreftet tilbake på landslaget: Kan ikke garantere null trøbbel

Publisert: 23.04.18 14:15 Oppdatert: 23.04.18 15:02

HOLMENKOLLEN (VG) Petter Northug jr. (32) blir landslagsløper på heltid igjen. Det ble endelig bekreftet mandag.

På Scandic Hotell i Holmenkollen ble landslagene for neste vinter presentert, og der var Petter Northug blant de utvalgte. Det har ligget i kortene, men ikke vært endelig bekreftet før nå.

Det betyr at Petter Northug fortsetter satsingene på ski også i 2018/19, men dropper privatsatsingen til fordel for landslaget, slik Skiforbundet har krevd.

– Det er en sann glede for meg å få Petter tilbake i laget. Vi har ikke vært like enige de siste fire årene, men nå er han i hvert fall tilbake med Arild (Monsen, sprint-trener), og det har vi veldig troa på. Velkommen tilbake, sier landslagssjef Vidar Løfshus på pressetreffet.

Etter at lagene var presentert (se de nederst i saken), ønsket Northug å ta ordet foran alle som eneste utøver. Det fikk han lov til.

– Først og fremst er jeg glad for å være tilbake. Jeg ser på dette som en artig og spennende utfordring. Det er typer her (på sprintlandslaget) som er lik meg, og jeg tror at vi kan bli sterke den neste sesongen, sier Northug, og avslører at avgjørelsen om å komme tilbake på landslaget ble tatt rundt NM-tider.

– Jeg tror jeg har mye å bidra med, mye som kan forsterke gruppa med, og så har vi også han som var presentert til slutt her (Klæbo). Hvordan han har avgjort renn i vinter... Den kombinasjonen håper og tror jeg at blir spennende, sier Northug, og forteller om en «god dialog» med landslagssjef Vidar Løfshus.

Northug har i en årrekke hatt en spesialavtale der han har kunnet samarbeide med sin private sponsor Coop utenfor sesongen og kjørt sitt eget opplegg, men det blir det nå en slutt på.

– Hvordan er det å måtte gi opp sponsorer som Coop og Red Bull?

– Det er slike valg og veikryss man kommer til. Noen ting åpner seg opp og andre ting detter bort, svarer Northug på VGs spørsmål.

– Garanterer du at det ikke blir trøbbel denne gang?

– Jeg kan aldri garantere, men det er lov å håpe, svarer han.

Petter Northug var ikke den eneste som var tilbake på landslaget. Therese Johaug ble presentert etter å ha vært utestengt hele forrige vinter og litt til for brudd på dopingreglementet.

– Jeg får nesten litt tårer i øynene. Velkommen tilbake, Therese, sa en tydelig rørt Vidar Løfshus, og kalte de siste 18 månedene for «brutale».

Landslagene:

Menn sprint: Finn-Hågen Krogh, Petter Northug, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal, Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo.

Menn allroud: Emil Iversen, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger.

Kvinner elite: Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Mari Eide, Ingvild Flugstad Østberg, Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Ragnhild Haga, Kari Øyre Slind, Heidi Weng og Kathrine Harsem.

PS: Tor Arne Hetland fortsetter ikke som allroundtrener neste sesong, men har ett år igjen av kontrakten og kommer til å fortsette i Skiforbundet.