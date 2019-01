Mener Klæbo må slippe VM-uttakspress etter touren: – Kan vinne det han stiller på i VM

VAL DI FIEMME (VG) Bare to løpere har klart å følge opp Tour de Ski-seier med gull i mesterskap det samme året. Nå mener Fredrik Aukland at Johannes Høsflot Klæbo må få slippe presset med å kvalifisere seg til VM-distanser etter Tour de Ski.

– Det det dreier seg om for Johannes nå, er å få han i best mulig form til VM, ikke til uttaksrenn. Når han er i god form, så kan han vinne de distansene han stiller til start på i VM. Det handler om å tenke på VM og ikke uttaksrennene, sier Fredrik Aukland til VG.

NRK-eksperten har vært trener for Dario Cologna, som har vunnet fire ganger i Tour de Ski og fire OL-gull. Han er den eneste ved siden av Sergej Ustjugov som har mestret det å gå først over mål i Tour de Ski og følge det opp med mesterskapsgull på herresiden, det samme året.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum skrøt voldsomt av Klæbo og mener han nå kan gå det meste i VM etter å ha sett fellesstarten over 15 kilometer i klassisk stil. Nå leder han Tour de Ski overlegent før klatringen opp Alpe Cermis . Men planen skal legges med sprinttrener Arild Monsen og hans egen trener morfar Kåre Høsflot.

– Hvis han fortsette å holde denne formen og kanskje utvikler den skal det litt til at det skal være fire som er bedre enn han i alle distanser. Men det handler om å finne en god plan for hva som skal prioriteres, sier Nossum.

Klæbo er selv nøktern om at han nå nærmest kan velge det han vi gå i VM, etter nok en oppvisning og sin fjerde etappeseier i Tour de Ski.

– Det er vel ikke helt der ennå, sier Klæbo til VG.

Landslagsledelsen har ikke pekt ut noen renn i Tour de Ski som uttaksrenn til VM. Til VG sa Løfshus torsdag at det kommer viktigere renn siden som gjelder som rene VM-uttak i motsetning til Tour de Ski.

– Det er så lite relevans i disse rennene her. Det er fellesstart i går, jaktstart i dag, fellesstart lørdag og opp Alpe Cermis søndag, sa Løfshus etter at flere løpere hadde avbrutt Tour de Ski for å sikte seg inn på avgjørende uttaksrennene etter touren.

Nå er det rennhelgen i Ottepää med 15-kilometeren der, NM og sprint i Lahti som regnes som sentrale helger for VM-uttaket. For Klæbo gjelder det spesielt 15-kilometeren i Estland om to uker.

– Det er den her distansen man må kvalifisere seg til etter at Tour de Ski er ferdig. Og det er det som er planen, sier Klæbo.

Han mener han trengte Tour de Ski for å gå seg i form. Det er også slik Petter Northug brukte Tour de Ski som forberedelsene til resten av sesongen. Men Aukland mener at Klæbo må unngå hardre krav fra ledelsen i utvalgte uttaksrenn etter touren.

- Jeg tenker at det er viktig at han ikke får kniven på strupen nå i Ottepää nå, men at han kan få bruke det rennet på en god måte og konsentrere seg om å komme i form til VM. Det er det han trenger, sier Aukland.

Han understreker at Klæbo er i bra form og at det er derfor han går fort i Tour de Ski.

- Det som er fint er at dersom man er i form i Tour de Ski så må man bare være flink til å restituere i etterkant. Du må ta deg god tid til å trene roligere økter før du begynner med hard trening igjen. Jeg tror det passer ham bra å stå over Dresden og gå i Ottepää, sier Aukland.