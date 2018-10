OPPGITT: Landslagssjef Vidar Løfshus, her under Tour de ski for et snaut år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges landslagssjef kritisk etter avsløringer om mulig dopingsvikt under OL

Landslagssjef Vidar Løfshus liker svært dårlig rapportene om at det skal ha forekommet grove sikkerhetssvikter i forbindelse med dopingtestingen i Pyeongchang-OL.

Det er ifølge den tyske TV-kanalen ARD at det kommer frem videomateriale, som avdekker grove sikkerhetsbrister i antidopingarbeidet under OL sist vinter .

- Det mest oppsiktsvekkende er sikkerheten til utøverne. Jeg ville snudd meg i graven om jeg som utøver hadde hørt noe slikt og visst hvor lemfeldig behandling det hadde vært av dopingprøvene mine, da jeg hentet OL-gullet mitt, sier Løfshus til VG.

Videoopptak fra en varsler viser, ifølge TV-kanalens anerkjente dopingteam, hvordan kjøleslap med dopingprøver står ulåst og hvordan konfidensielle dokumenter lå åpent i kontrollrommet uten at det var noen kontrollører til stede. Nå mener advokaten Michael Lehner at dopingtatte utøvere kan påstå at dopingprøver kan ha blitt byttet om og at systemet ikke fungerer.

Løfshus reagerer sterkt på opplysningene. Selv var han landslagsleder for fire utøvere som tok OL-gull individuelt, i tillegg til stafettgull i langrenn sist vinter. Mesterskapet ble en sterk triumf for det norske landslaget.

- Dette er skuffende. Det er jo IOC sitt ansvar. De må sørge for at det er kvalitet på dette. At de ikke klarer det, er noe jeg ikke skjønner går an i 2018. Det er overraskende hvis slikt svikter, sier Løfshus.

Også i Wadas rapport om dopingtestingen i mesterskapet kommer det frem opplysninger om at det var sikkerhetssvikt underveis i mesterskapet.

Da VG pratet med Løfshus tidligere i høst var han også sterkt kritisk til hvordan Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) forholder seg til dopingetterforskningen av Russland .

Landet har sammen med Norge dominert langrennssporten de siste sesongene, men flere av de beste utøverne ble nektet start i OL basert på etterforskningsmateriell levert av etterretningsenheten i Wada, samtidig som de fikk gå i verdenscupen.

- Det bør bli mye mer åpenhet rundt hva som egentlig foregår og hvordan FIS og Det Internasjonale Skiskytterforbundet forholder seg til dette. Nå har det virket som dette har blitt dysset ned. Vi får ingen informasjon. Jeg syns personlig det er vanskelig å forholde seg til nasjoner som ikke har et sertifisert nasjonalt antidopingbyrå. Jeg skjønner ikke at internasjonal idrett aksepterer at det er slik. Det minste man kan forvente av internasjonal idrett er at det eksisterer et slikt nasjonalt antidopingbyrå når man skal konkurrere på like premisser. Man føler seg egentlig maktesløs, sa Løfshus som mener Det internasjonale Friidrettsforbundet og skiskytterforbundet har vært mye sterkere i behandlingen av disse sakene.

Disse to forbundene er forøvrig under pågående etterforskning av korrupsjon i ledelsen.