Dyrhaug har anmeldt Instagram-hacking: – Forferdelig kjedelig

Langrennsstjerne Niklas Dyrhaug (31) har ennå ikke fått kontroll over egen Instagram-konto etter å ha blitt hacket på bildedelingstjenesten.

– Det er rett og slett forferdelig kjedelig, sukker Niklas Dyrhaug overfor VG mens han spiser frokost fredag morgen.

Det var NRK som først omtalte saken, og etter at Dyrhaug fikk melding om at noen hadde tatt over Instagram-kontoen hans forrige onsdag, har han ennå har han ikke fått kontrollen tilbake.

I øyeblikket er det ingen bilder igjen å finne på den opprinnelige kontoen til Dyrhaug, som har nær 70.000 følgere. Navnet på den er også endret.

– Jeg vet ikke helt hvordan det har skjedd, og jeg sliter med å få kontroll på kontoen. Det er veldig kjedelig, gjentar Dyrhaug til VG.

Han skal ha blitt forsøkt hacket på Facebook og e-post også, men der har 31-åringen en totrinns-verifisering, noe som gjør det vanskeligere å ta over kontoen. En slik verifisering hadde han ikke på bildedelingstjenesten.

Guide: Slik oppretter du totrinns-verifisering

– Da kunne det kanskje ha vært annerledes, erkjenner Dyrhaug, som nå har politianmeldt hackingen.

– Ja, jeg fikk anbefalt å gjøre det, for det er jo ID-tyveri, sier han, og fortsetter:

– Jeg har fått bra hjelp av slettmeg.no . Instagram eies av Facebook, så det går ikke raskt og det virker som et ganske tunggrodd system, men jeg håper å få kontoen tilbake.

Han er oppgitt over situasjonen.

– Instagram er veldig personlig; et galleri fra mange, mange år tilbake i tid og viktig sånn ellers i markedsføringsøyemed. Det er forferdelig kjedelig, sier Dyrhaug.

Instagram er et yndet mål for hackere. Ifølge nettstedet Mashable var nær 800 personer utsatt for hacking bare i løpet av den første uken i august i år.

