Klæbo avgjorde verdenscupdrama: – Tidenes mest spennende avslutning

Johannes Høsflot Klæbo (22) vant verdenscupen sammenlagt etter en svært dramatisk sesongavslutning. Rykket mot Aleksander Bolsjunov, rett før stadion, avgjorde hele sesongen.

Det ble tidenes drama i verdenscupen sammenlagt i sesongens siste renn. Klæbo hadde en overlegen ledelse i mini-touren etter å ha vunnet både sprinten lørdag og fellesstarten lørdag. Men russiske Bolsjunov jaget trønderen i sesongen siste renn i jaktstarten over 15 kilometer skøyting.

Allerede etter rundt 17 minutter skigåing hadde Bolsjunov hentet 52 sekunder på Klæbo og også Alex Harvey var med i tettrioen. Dermed var det duket for et helt uventet drama der førstemann i mål av Klæbo og Bolsjunov lå an til å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Dette er tidenes mest spennende verdenscupavslutning, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn før avslutningen av rennet.

Før søndagens drama ble det lørdag både stavbrekk og fall i Canada:

Men Klæbo overrasket og tok ikke noen sjanse på spurt. I stedet rykket trønderen på vei inn mot stadion i den siste bakken og avgjorde der verdenscupen sammenlagt. Harvey ble nummer to i mini-touren i Canada og Bolsjunov ble nummer tre. Russeren ble dermed nummer to i verdenscupen sammenlagt etter tidenes jevneste kamp i sammendraget.

- Jeg så for meg den bakken der hele tiden. Det er risikabelt å ta det på et oppløp og vente dit, sier Klæbo til NRK om hvorfor han slo til flere hundre meter før stadion.

Resultater 15 km jaktstart: 1. Klæbo 2. Harvey +2,8 sek bak 3. Bolsjunov +2,9 sek bak 4. De Fabiani + 1.13,3 min bak 5. Iversen + 1.13,4 min bak 6. Pellegrino +1.13,7 min bak Vis mer vg-expand-down

Russiske Bolsjunov har vært sesongens beste distanseløper samtidig som Klæbo har slitt med å prestere i renn lengre enn sprint, utenom Tour de Ski.

Før rennet så det likevel ut som Klæbo ganske lett burde sikre seg verdenscupen sammenlagt. Men dette endret seg etter 6–7 kilometer. Da så det ut som han roet det ned for å la seg hente inn av Bolsjunov som hadde langt høyere marsjfart. Men i den siste bakken slo han til og ble sammenlignet med Northug etter det taktiske spillet og rykket som avgjorde verdenscupen sammenlagt.

– Jeg gikk ut for å holde unna. Men jeg kjenner at jeg er sliten og det begynner å tære på. Jeg tok ut vel mye i går og hadde en kjempedag da. Jeg var ikke så pigg i dag. Det var mye vind og jeg var lite giret på å krige alene, sier Klæbo til NRK.

Taktikken hans imponerte Torgeir Bjørn.

– Klæbo viser storhet og skifter taktikk så han skal ha overskuddd og krefter da Bolsjunov kommer. Det er ikke tilfeldig at han går i siste bakken. Han er tryggere på akselerasjonen i motbakke enn inne på et oppløp, sier NRK-eksperten etter at Klæbo har gått i mål.

Klæbo så likevel ut til å ha det rimelig greit i rygg på Alex Harvey og Bolsjunov etter den vanvittige opphentingen til kanadieren og russeren. Harvey gikk forøvrig sitt siste internasjonale renn i karrieren.

Under VM ble Bolsjunov henvist til sølvmedaljer på tremilen i spurtduellen mot Sjur Røthe. Samtidig tok han også sølv på lagsprint, stafett og femmil. Han var skuffet med uttellingen i møte med nordmennene i mesterskapet. Nå ble det en nytt tap mot Klæbo for russeren.

24.03.19 16:14 Oppdatert: 24.03.19 16:32