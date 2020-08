STØTTER SØNNEN: John Northug har støttet sønnen gjennom karrieren som langrennsløper. Nå sier han til Se og Hør at sønnen ikke mestret overgangen til livet etter den aktive karrieren på en god måte. Foto: Bjørn S. Delebekk

John Northug om sønnen: – Har ikke mestret den vanskelige overgangen

Til Se og Hør uttaler Petter Northugs pappa John seg for første gang etter at sønnen ble siktet for tre ulike forhold.

– Petter er en snill gutt, men har ikke mestret den vanskelige overgangen fra aktiv karriere til livet etter på en god måte, sier pappa John Northug til Se og Hør.

Gjennom hele langrennskarrieren var John Northug tett på sønnen som støttespiller og altmuligmann og hadde en periode også en formell rolle som manager. Pappa Northug beskriver det som en vanskelig tid, og at det viktigste som familie er å være tilstede for Petter.

Uttalelsen til ukebladet kommer halvannen uke etter at Petter Northug ble stanset på motorveien og senere siktet for tre ulike forhold, deriblant oppbevaring av narkotika.

Petter Northug la selv kortene på bordet da han inviterte til pressekonferanse forrige uke. Da innrømmet den tidligere skistjernen at han har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Han sa samtidig at han ikke har tatt det på alvor, og fornektet det og skjult det for dem rundt seg.

– Jeg har sviktet igjen og vil si unnskyld til alle det angår. Spesielt familie, venner og samarbeidspartnere, sa han.

Northug ble av politiet målt til å ha kjørt i 168 kilometer i timen i 110-sonen, men på pressekonferansen innrømmet han at farten også var så høy som over 200 kilometer i timen i 80-sone. Han var på vei hjem fra instruktøroppdrag på skiskole i Trysil, og Northug sa også at han filmet fartsovertredelsen.

Politiet fant dessuten 40.000 kroner i kontanter i bilen, ifølge 34-åringen.

Northug ga uttrykk for at han trekker seg fra oppdragene sine i høst og skal tilbringe tid med familien hjemme i Trøndelag og starte arbeidet med en forandring. Blant annet skal han få profesjonell hjelp fra Olympiatoppen.

Sykkellaget Uno-X har gått offentlig ut og sagt at de bryter sin avtale med merkevaren Northug og lagt trafikksikkerhet som grunn til avgjørelsen. Norges Skiforbund har også et sponsorsamarbeid med sin tidligere langrennsstjerne og skal vurdere hva som skjer med den nå.

