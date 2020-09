RETTSSAK: Henrik Kristoffersen (t.h), sponsorsjef i Telenor Petter Svendsen (midten) og kommunikasjonssjef Espen Graff (t.v) i Oslo Tinghus i rettssaken mellom alpinisten og Norges Skiforbund. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Skiforbundet endret «munnkurv-regel»: – Vi så at det kunne tolkes slik

Norges Skiforbund har til 2020/21-vinteren forandret et punkt i utøverkontraktene som kunne fremstå som en «munnkurv» mot å gå til media med konflikter.

Dette gjelder alle grener innen Skiforbundet.

I en kontrakt som VG har fått tilgang til, som gjelder sesongen 2019–20, står det:

«Utøverens kontakt med media skal skje i samråd med med NSF, Eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser i eller med NSF skal behandles internt og ikke videreformidles til media».

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Skiforbundet formidler til VG at kontrakten nå lyder slik:

«Utøver skal gjøre seg kjent med og opptre i henhold til gjeldende medieplan.

Utøvers kontakt med media knyttet til den sportslige virksomheten skal skje i samråd med NSF. Eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser i eller med NSF skal i størst mulig grad behandles og løses internt».

Altså er «... skal behandles internt og ikke videreformidles til media...» endret til «...i størst mulig grad behandles og løses internt...».

VG har også spurt alpinsjef Claus Ryste om denne ordlyden i utøverkontraktene, og han svarer:

– Vi forstår at punktet om media i utøverkontrakten, som er felles for alle grener i NSF, kan fremstå som et forsøk på munnkurv, selv om det ikke var intensjonen. Derfor ble det i en oppdatering av den felles utøveravtalen fjernet, og er ikke med i dagens avtaler. Utøverne våre uttaler seg i media som de selv ønsker, men får av og til innspill fra oss hvis de ønsker det.

Kommunikasjonssjef Espen Graff sier at mye av innholdet i utøverkontraktene har vært uendret gjennom mange år, uten at hverken utøverne eller Skiforbundet har tatt noe initiativ til å endre det.

– For eksempel har dette konkrete punktet aldri vært et tema i mine åtte år i NSF. Utøverne uttaler det de vil, men vi har vært opptatt av gjensidig respekt og ha bevissthet knyttet til hva vi sier i media, sier Graff.

– Kan det tolkes som «munnkurv»?

– Ikke i det virkelige liv, men vi så at det kunne tolkes slik, og derfor ble det også endret. Vi har flere eksempler på saker i media der utøvere i flere grener har sagt akkurat det de mener, og uttalt seg kritisk om for eksempel forbundet. Det viser at punktet aldri har vært brukt aktivt med noen form for konsekvenser, mener Espen Graff.

Blant utøverne som har gått ut mot Norges Skiforbund de siste årene er alpinisten Henrik Kristoffersen, som til slutt møtte NSF i retten - og tapte.

Kommunikasjonssjefen forteller at Norges Skiforbund for noen måneder siden hadde en bred gjennomgang av kontraktteksten og oppdaterte mange punkter.

– Det var klokt å gjøre om også dette punktet om media for å tilpasse det den virkeligheten vi lever i.

Graff viser til at det også er laget et nytt vedlegg der skiutøverne får nærmere linjer for hvilke «handlingsrom» de har i sosiale medier.

Ida Kindseth, senioradvokat hos Codex Advokat Oslo AS, sier dette når VG presenterer henne for saken:

– Generelt er det ikke vanlig med en mediebestemmelse i arbeidskontrakten, men i noen bransjer og for noen type stillinger er det selvfølgelig mer vanlig. Jeg kan ikke se at en slik bestemmelse i arbeidskontrakten er i strid med regelverket.

ARBEIDSRETTSEKSPERT: Ida Kindseth i Codex. Foto: Codex/Linn Kristine Byre Johansen

Arbeidsrettseksperten sier videre:

– I utgangspunktet er det avtalefrihet i Norge. I et ansettelsesforhold kan man likevel ikke avtale forhold som er til mindre gunst for arbeidstaker enn hva som følger av arbeidsmiljøloven.

– Og hva sier den?

– Arbeidsmiljøloven inneholder en bestemmelse om varsling til media, dersom det gjelder kritikkverdige forhold. En arbeidstaker som ønsker å varsel om et kritikkverdig forhold, skal alltid varsle internt til arbeidsgiver eller til offentlig myndighet, før man varsler eksternt til media.

– Er det snakk om en personalkonflikt, vil disse reglene ikke komme til anvendelse. Arbeidsmiljøloven regulerer ikke slike forhold, men den alminnelige lojalitetsplikten i ansettelsesforhold kan likevel sette begrensninger for den ansattes mulighet til å ytre seg fritt til media.

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, reagerer slik:

– Jeg mener dette er uryddig, både etisk og juridisk.

– Utfordringen er jo at NSF sitter i en enorm maktposisjon overfor utøverne, selv om tilknytningen rent formelt er frivillig, sier Jensen om det faktum at Skiforbundet er i en «monopol-situasjon» hvis løpere ønsker å delta i internasjonale skikonkurranser.

Jensen er kritisk også til den nye avtaleteksten:

– Jeg mener at dette går altfor langt, og uten at det er gitt noen fornuftig begrunnelse for det. At utøvers «…kontakt med media knyttet til den sportslige virksomheten skal skje i samråd med NSF» er det vanskelig å se noen fornuftig begrunnelse for, bortsett fra at det er behagelig for NSF å ha det sånn.

Redaktørforeningens generalsekretær setter også spørsmålstegn ved formuleringer som «i størst mulig grad», og lurer også på hvem som skal bestemme at noe er «løst»?

Publisert: 10.09.20 kl. 20:48 Oppdatert: 10.09.20 kl. 21:06