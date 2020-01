Johaug reagerer på trenerens utspill: – Herregud, nå må han gi seg

Therese Johaug gikk i ensom majestet inn til sin 13. verdenscupseier denne sesongen. Ole Morten Iversen mener løypene burde bli lettere for kvinnene for å skape mer spenning. Det får Johaug til å reagere.

Den suverene verdenscuplederen ledet fra start til slutt, og gikk store deler av 15 kilometeren i VM-løypene i Oberstdorf alene.

Hun vant til slutt med 15 sekunders margin på Ingvild Flugstad Østberg.

Etter rennet sa Norges kvinnelandslagstrener, Ole Morten Iversen, til NRK at han tror kvinnelangren blir mer spennende om løypene blir lettere.

– Hvis man ønsker å lage langrennssporten for jenter også mer spennende, kan det være et grep. På guttesiden er det litt annerledes, der må man ha bakker for i det hele tatt å få strekk i feltet. På jentesiden blir det lettere strekk likevel. Så jeg tror det hadde blitt enda mer spennende hvis det hadde vært mindre av ekstrembakkene som jeg hører det blir her neste år, sier Iversen.

– Helt uenig

Det får Johaug til å reagere.

– Nå må han gi seg. Herregud, hvorfor skal vi ha lettere løyper? Det skiller de beste fra de nest beste, og det er det en løype i et VM skal gjøre. Det skal ikke være massespurt. Jeg er helt uenig, faktisk, sier hun, og legger til at hun blir provosert.

– Vi går og trener like mye som guttene, kanskje enkelte mer, så vi tåler å gå disse løypene. Så jeg er helt uenig.

I etterkant sa også Flugstad Østberg at hun var enig med Johaug.

Dette var Johaugs 65. seier i karrieren, og hun tangerte også Marit Bjørgens åtte skiathlon-seire.

Avgjorde tidlig

Johaug skaffet seg en stor luke på konkurrentene under klassiskdelen. Skibyttet gikk fint, og på de avsluttende 7.5 kilometerne i fristil var hun aldri truet. Det ble en perfekt dag for Johaug, som ikke bare vant:

Hun tok også 15 bonuspoeng både ved 6.2 og 9.9 kilometer.

Alt gikk Johaugs vei i Oberstdorf, i løypen løperne skal gå under neste års VM. Selv om det fremdeles er en god stund til det mesterskapet, må det ha vært skremmende for konkurrentene å se hvor suveren Johaug var:

Det tyske anlegget har fått seg en skikkelig ansiktsløft med nye fasiliteter, et bedre utviklet målområdet og bredere løyper. I tillegg er det en tøffere løype enn tidligere, med flere bratte motpartier.

Løypen passet åpenbart Johaug godt. Dalsbygda-ekspressen gikk hardt ut, hadde kontroll fra start til slutt og tok seieren med 15.5 sekunder ned til Ingvild Flugstad Østberg som sørget for dobbelt norsk.

Hun gikk seirende ut av et spurtoppgjør med Ebba Andersson og Teresa Stadlober. Østerrikeren tok den tredje og siste pallplassen foran Andersson.

Heidi Weng endte på 7. plass, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer ni.

