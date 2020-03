NORSK SEIER: Johannes Høsflot Klæbo (bakerste av de tre) sikret norsk seier på herrenes stafett i Lahti. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Klæbo sikret seier på herrenes stafett etter sterk avslutning: – Føltes som en treningsøkt

Johannes Høsflot Klæbo klemte til på spurten og sikret seier i herrenes stafett i Lahti.

Det var lenge spennende, og jevnt i tet i herrenes stafett på 4x7,5 kilometer i Lahti. På siste etappe kjempet Johannes Høsflot Klæbo side om side med to russere i Artem Maltsev og Andrey Melnichenko.

– Han har alle muligheter for å vinne her, Klæbo. Han er den desidert beste spurteren her, sa NRK-kommentator Jann Post.

Det gjorde også Johannes Høsflot Klæbo som med full kontroll spurtet inn til norsk seier i Lahti.

23-åringen fra Trondheim valgte å sammenligne den siste etappen som en treningsøkt.

– Jeg gikk i front for å stanse tempoet, og det var et veldig artig renn. Jeg følte det var litt som en treningsøkt med det tempoet vi satte, smilte Klæbo på NRKs sending.

Utfordrende snøvær

Det var Pål Golberg som åpnet for Norge, og han var i en gruppe på seks som kom inn med ledertid på første veksling. Der sendte han Hans Christer Holund ut på den andre etappen som åpnet rolig. Såpass rolig at både Tyskland og Sverige fikk muligheten til å tette luken opp til de seks i tet.

Farten tok seg imidlertid opp, og Holund prøvde seg ved et par anledninger med å sette opp farten. Da han kom til tredje veksling var det ingen luke, men tetgruppa hadde krympet til fem lag i det Røthe ble sendt ut.

– Fra start hadde jeg håp om å sette fart tidligere, men det ble vanskelig når det snødde såpass mye, sa Holund til NRK etter sin etappe.

Den tredje etappen startet på samme måte som den andre, og det gjorde at flere lag hentet opp tetgruppa. Det mens snøen falt ned i store mengder.

Se hvordan det gikk da damene gikk stafett tidligere i dag:

Klæbo mot Russland

På den siste vekslingen kom Røthe inn sammen med de to russiske lagene og Tyskland. Dermed var det duket for en nervepirrende avslutning mellom særlig Høsflot Klæbo og de to russerne Maltsev og Melnichenko. På første runden i den siste etappen fikk også Klæbo vist frem en god glid på skiene da han suste forbi begge russerne uten å anstrenge seg i det hele tatt.

– Gjett om russerne ser det der! Nå tenker de nok at de blir nødt til å skaffe seg en god luke for å slå Klæbo, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn på direkten.

Og russerne så det som Klæbo gjorde, men klarte ikke å gjøre noe som helst med trønderen som på overlegent vis vant spurten.

– Jeg var mest nervøs for at han skulle falle, så han måtte være konsentrert. Han fikk det som han ville her hele veien, smiler trener Eirik Myhr Nossum til NRK etter rennet.

Publisert: 01.03.20 kl. 12:40

