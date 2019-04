Petter Northug fikk starte feltet og tyvstarte sitt eget renn på Mosetertoppen. Bak rennleder Nils Marius Otterstad. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Rennledelsen i Northugs avskjedsrenn: - Skiforbundet var savnet

MOSETERTOPPEN (VG) Emil Iversen mener Petter Northug har nær all ære for den enorme økonomiske utviklingen til langrennslandslaget det siste tiåret. I Northugs eget renn, der verdenseliten stilte for å hylle skistjernen, var forbundsledelsen savnet av rennledelsen.

For mens en rekke skiprofiler stilte opp i det som i forkant ble promotert som en Northug-avskjed og en festhelg sammen med skistjernen, var det ingen fra ledelsen til Norges Skiforbund som hadde anledning til å stille opp.

– Skiforbundet var invitert. I anledningen Petters karrierepunktum mot den internasjonale eliten og utgående kontrakt med forbundet hadde det vært veldig hyggelig å ha hatt NSF her og feiret Petters karriere. Skiforbundet var savnet, og jeg tror det hadde vært sterkt signal til Ski-Norge og verden om at man spiller på samme lag for å gjøre langrennssporten større, sier rennleder Nils Marius Otterstad til VG.

Han opplyser at de sørget for at det ble sendt en skriftlig invitasjon til Skiforbundet gjennom Team Northug. Det ble gjort slik at det skulle være helt tydelig at dette var en mer personlig invitasjon fra Northug.

Langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet skriver i en SMS at han ble invitert av Northug-manager Terje Hallan, men at han ikke hadde anledning på grunn av datterens deltagelse i sprangridning i Kristiansand.

– Jeg kjenner ikke til om andre i Skiforbundet har fått invitasjon, men vi har invitert Petter til middag med løpere, trenere og sponsorer på våre markedsdager for å gi han honnør for en fantastisk skikarriere, melder Bjervig.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff skriver følgende til VG i en SMS lørdag ettermiddag:

– Jeg fulgte rennet på TV, og det så fantastisk ut. Ingen i Norges Skiforbund har fått skriftlig invitasjon som Otterstad hevder, men det er veldig hyggelig hvis vi blir invitert neste år.

Lørdag kveld postet så skipresident Erik Røste på twitter et bilde av Northug underveis i rennet som gikk en lang sløyfe opp på fjellet, ettersom Gjøvik-mannen skal ha vært på tur lenger inn i det populære turområdet rundt Hafjell-traktene.

Northug selv spøkte med at Skiforbundet nok kom til å dukke opp til slutt.

– De kommer sikkert bare for afterski. De vil vel ha fri etter en lang sesong. og jeg forstår det, sier Northug.

Rennet på Mosetertoppen ble først planlagt før Northug la opp, og har som plan å bli en årlig hendelse i skiløypene rundt Hafjell-området. Det var registrert som et ordinært turrenn, men var profilert som et Red Bull-renn.

Det østerrikske selskapet har vært sponsor for Northug det siste tiåret. Det var imidlertid hans tidligere hovedsponsor Coop som finansierte hans privatsatsing i fem år, da han brøt med landslaget i 2013. Red Bull sponser forøvrig også alpinisten Henrik Kristoffersen. Han har gått til sak mot Skiforbundet fordi han ikke får profilere sin private sponsor på hjelmen.

– Jeg håper Skiforbudet tar imot invitasjonen og kommer neste år, sier rennleder Otterstad.

Petter Northug i front foran et internasjonalt startfelt og en haug turløpere på Mosetertoppen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

En som i alle fall ikke hadde noen problemer med å hylle Northug var landslagsløper Emil Iversen.

– Han har vært en superstjerne, så vi mister en x-faktor. Men han har i alle fall banet vei for at vi har det opplegget vi har i Norge med det landslaget og den økonomien vi har og støtteapparatet. Det er mye på grunn av Petter. At vi har et så bra opplegg og kan satse såpass hardt er 99,9 prosent Petter sin ære, sier Iversen til VG etter å ha gått i mål på tremilen i Northugs eget turrenn.

Fra 2008 til 2015 mer enn tredoblet langrennsdelen av Skiforbundet sine markedsinntekter, som endte på 86 millioner kroner det året Northug vant fire VM-gull i Falun.

– Jeg er glad jeg har vært med på den utviklingen langrenn har hatt og har kanskje vist at man kan gå sine egne veier, sier Northug til VG.

Også en rekke skiløpere fra den internasjonale skieliten hadde slått til på invitasjonen om å stille i rennet. Flere landslagsløpere som Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Emil Iversen stilte og det gjorde også utenlandske profiler som Aleksandr Bolsjunov og Federico Pellegrino.

Den tidligere skikongen Bjørn Dæhlie stilte i Northug-rennet. Dæhlie står bak landslagets klessponsor, som også var en av sponsorene til Northug-rennet. Han mener Northug har vært ekstremt viktig for utviklingen av langrennssporten, men mener Skiforbundets oppblomstring under Northugs suksessrike år må settes i sammenheng med flere faktorer.

– Jeg tror at han kombinert med et positivt damelandslag har vært veldig viktig. Det er ikke bare Petter, men de har utfylt hverandre med Bjørgen på damesiden og Johaug som et unikum. Så har man hatt Petter både som bråkebøtta og sjarmøren på herresiden, sier Dæhlie som mener Johannes Høsflot Klæbos inntreden kom på et svært viktig tidspunkt for Skiforbundet.

Dæhlie er fortsatt den mestvinnende herreløperen gjennom tidene, men på spørsmål om den største stjernen nå forsvinner med Northugs karriereslutt svarer Dæhlie:

– Jeg tror han har vært en bredere skistjerne. Vi drev på på hver vår tid og han har vært stjerne i en medietid som går utenpå det jeg og Vegard Ulvang var med på. Og så har han taklet det, sier Dæhlie.

