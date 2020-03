FÅR GÅ ALENE: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Emil Iversen fotografert ved Frognerseteren under fjorårets femmil. I helgen konkurrerer de uten publikum til stede. Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

Holmenkollen-rennene går uten publikum

Flere enn 30.000 tilskuere blir snytt for helgens Holmenkollen-fest. Nå stenger Oslo kommune sammen med helsemyndighetene arrangementene for publikum.

Det kommer frem i en pressemelding fra Oslo kommune.

– Skiarenaen stenges for publikum, og vi vil anmode publikum om heller ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen denne helga. Vi er spesielt bekymret for situasjonen med store folkemengder på T-banen, i kombinasjon med tidligere erfaring med høyt alkoholkonsum blant publikum. Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune i pressemeldingen.

En ting de peker på i pressemeldingen er at T-banen er den tradisjonelle måten for folk flest å ta seg til og fra slike arrangementer, og at personer som står tett i tett der vil øke risiko for videre smittefare.

«Berusede personer økerytterligere risiko for smittespredning ved sin atferd fordi det er grunn til å frykte at de ikke vil etterleve generelle smittevernråd. Risiko for smittespredning vil derfor være vesentlig større enn ved fulle T-baner knyttet til for eksempel rushtid.» står det videre i pressemeldingen.

De siste dagene har det vært løpende kontakt mellom helsemyndighetene og arrangørene av Holmenkollen Skifestival.

Økt risiko for coronasmitte gjør at verdenscuprennene i langrenn, hopp og kombinert i helgen vil gå uten publikum til stede.

For helsemyndighetene har det viktigste argumentet vært å hindre spredningen av coronaviruset.

Med flere enn 30.000 tilskuere på arenaen og rundt i løypene i Holmenkollen, landet Helsedirektoratet på at det vil være uforsvarlig å gjennomføre konkurransene som planlagt.

Det er allerede forhåndssolgt over 18–19.000 billetter til arrangementet. I fjor solgte de hele 37.000 billetter til Kollen-helgen.

– I dag så vil det bli besluttet om Holmenkollen-festivalen skal gjennomføres som planlagt eller om det skal innføres begrensninger, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da Helsedirektoratet kom med en oppdatering om corona-situasjonen nå i formiddag.

– Vi har en dialog om dette nå, og en avgjørelse kan tas av Oslo kommune, arrangøren og Helsedirektoratet, sa Guldvog.

Tidligere i uken regnet daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy, det som sikkert at folkefesten skulle gjennomføres som planlagt.

– Vi forholder oss til det Helsedirektoratet sier. Vi har hatt en god dialog hele veien om status og hvordan vi skal forholde oss. De rådene følger vi, for det skal være trygt og sikkert å være her som tilskuer, sa Vestgren Sæterøy under en pressekonferanse tirsdag.

Lørdag går kvinnenes tremil klassisk, mens den tradisjonsrike femmila for menn gås søndag. Hopperne konkurrerer både fredag, lørdag og søndag, mens kombinertløperne skal i aksjon lørdag.

