Klæbo innrømmer glipp etter å ha blitt distansert: – Må være mer forberedt

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Sergej Ustjugov (27) parkerte Johannes Høsflot Klæbo (23) og de andre nordmennene på Tour de Ski-åpningen.

Russeren rykket i siste bakke, og ingen var i nærheten av å henge på.

– Det er et virkelig skremmeskudd, kommenterte Petter Northug på TV 2.

– Jeg må være mer forberedt, han rykket tidlig. Jeg prøvde å holde igjen og ha mer å gå med på slutten, innrømmer Klæbo til VG.

Den 27 år gamle russeren er ingen hvem som helst, han vant Tour de Ski i 2017.

– Han kan bli hard på sprinten i morgen, men han skal ikke få holde på som for to år siden da han vant alt, sier en revansjelysten Klæbo, som påpeker at det viktigste med dagens renn var å ikke tape mange sekunder, noe han greide.

Fornøyd trener

Han slo Alexander Bolsjunov på fotofinish etter en mektig spurt. Emil Iversen gikk inn til 4. plass. Totalt var alle nordmenn inne blant de 18 beste.

– Jeg er veldig fornøyd med det. Det var ingen bonussekunder som ble delt ut i dag, det er i morgen Tour de Ski virkelig starter, forklarer Myhr Nossum til TV 2.

Søndag er 23-åringen blant favorittene på sprinten. Til VG påpeker han at det blir en langt viktigere dag.

Monsterrykk

I en lett løype var det ingen som greide å stikke fra på fellesstarten.

På sisterunden prøvde distanseløpere som Simen Hegstad Krüger, Bolsjunov og Niskanen å sette opp farten, men uten at feltet sprakk opp.

I siste bakken kom rykket fra Sergej Ustjugov, og russeren fikk en solid luke som holdt helt inn.

– Det var en veldig god prestasjon av meg, det er en glede å vinne. Jeg ønsker å vise det samme i de neste rennene, sier Ustjugov i et intervju vist på TV 2.

27-åringen er ingen hvem som helst, han vant Tour de Ski i 2017.

De øvrige nordmennene datt inn syv til ti sekunder bak russeren, blant de tolv beste var det syv nordmenn.

