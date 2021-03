Slet i varmen: − Verste jeg har vært med på

OBERSTDORF/OSLO (VG) Heidi Weng beskriver tirsdagens skirenn som det verste hun har vært med på.

Therese Johaug var suveren tirsdag da hun knuste samtlige i kvinnenes ti kilometer i Oberstdorf. Heidi Weng havnet som nummer 15 og endte ett minutt og 57 sekunder bak vinnertiden, og 13,4 sekunder bak finske Riitta-Liisa Roponen på 42 år. Hun var både sliten og svært oppgitt over varmen etter tirsdagens skirenn i Oberstdorf.

– Jeg angrer på at jeg ikke bare trente inne i varmen. Å trene fra -15 til +30, det er et sjokk for kroppen. Altså det er likt for alle, men det er det verste jeg har vært med på. Det brant i halsen da jeg kom i mål, sier Heidi Weng til VG og legger til:

– Jeg skulle ønske det var kuldegrader og vinter. Det er 20-30 grader, det er ikke vinteridrett?

Hun ville også at de fremtidige rennene skulle flyttes til tidligere på dagen for å unngå den voldsomme varmen. Gradestokken viste at temperaturen var rundt 14–15 grader mens konkurransen pågikk.

– Kan vi være så snill å få gjøre det, for jeg trenger minusgrader, trygler Weng.

Også Helene Marie Fossesholm slet med varmen, og la ikke skjul på det etter rennet.

– Huff. Jeg følte meg stekt levende. Nå har jeg aldri blitt stekt levende, men det er vel så nærme en kan få det. Jeg følte jeg ikke hadde åpnet for hardt og hadde litt å gå med på sisterunden, men det ser ikke overhodet sånn ut på resultattavla. Jeg følte selv jeg ikke var tulling på første runden, men noe må jo ha skjedd da, sier hun til VG.

Og resultattavlen viser at Fossesholm ikke hadde den optimale dagen. Fossesholm var på sin side en outsider til å kunne havne på en medaljeplass, men hun endte på en 8. plass, ett minutt og 41 sekunder bak suverene Johaug.

Varmen gjorde også at arrangøren valgte å salte løypa to timer før start i tirsdagens renn.

– Juryen følger nøye med på forholdene i løypen. Det ble besluttet å salte på Zimmeroy og på toppen av Burgstall. En avgjørelse på sprint-løypen og ved stadion kommer senere, het det i uttalelsen fra FIS.