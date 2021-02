STERKEST: Aleksandr Bolsjunov jubler etter VM-gullet. Hans Christer Holund er utslitt og måtte ta til takke med bronse. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Maktdemonstrasjon fra Bolsjunov: − Verdens desidert beste skiløper

OBERSTDORF (VG) Aleksandr Bolsjunov (24) tok sitt første mesterskapsgull etter å ha pint fem nordmenn i stykker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Han er verdens desidert beste skiløper, sier Didrik Tønseth, landslagsutøver, på NRKs sending.

Etter syv sølv og én bronse i VM og OL kom endelig gullet for Bolsjunov på 30 kilometer med skibytte i Oberstdorf. I den siste bakken før mål fikk russeren luke til sølvvinner Simen Hegstad Krüger og bronsevinner Hans Christer Holund.

– Jeg klarte ikke å legge noe mer press på Bolsjunov. Jeg tror jeg får maks ut av dagen i dag, sier Krüger til NRK.

– Jeg hadde en veldig god dag. Jeg hadde håpet på litt tyngre føre. Det ble kjørt jevnt hardt. Jeg har bare et våpen, og det er å gå i sistebakken. Jeg var ikke god nok dessverre, sier Holund til NRK.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer fire foran Emil Iversen, mens Sjur Røthe kom på sjetteplass.

FEM MOT EN: Aleksandr Bolsjunov kjempet om gullet på 30 kilometer med skibytte mot fem nordmenn. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Tidlig på skøytedelen dannet syv mann en tetgruppe: Klæbo, Røthe, Iversen, Holund og Krüger mot Bolsjunov og briten Andrew Musgrave.

Bolsjunov satte i gang et hardkjør, og seks kilometer før mål falt Musgrave av. Også Iversen og Klæbo måtte slippe, men trønderduoen kjørte inn forspranget ned til stadion. Der sa det derimot stopp for Røthe - før Iversen og Klæbo kapitulerte for godt.

Dermed var det Lyn-utøverne Holund og Krüger mot Bolsjunov. Holund prøvde det han kunne, men det nyttet ikke. Russeren var uslåelig.

– Han har gjort all jobben, sier Thomas Alsgaard i VGTVs studio.