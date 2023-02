ULIK OPPLADNING: Mandag testet Johannes Høsflot Klæbo VM-løypene i Planica sammen med landslagskollegaene Erik Valnes og Even Northug. I forkant har de derimot ladet opp ulike steder.

Krüger om Klæbo-fravær: − Føler ikke han er en som setter standarden

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) har ikke vært på samling med landslaget siden juni. Simen Hegstad Krüger (29) mener det er betydningsløst at den største favoritten uteble fra VM-oppkjøringen.

Sist uke hadde distanse- og sprintlandslaget oppkjøring på Skeikampen til VM i Planica, som åpner med sprint torsdag. Klæbo var eneste fra VM-troppen som ikke var der. Han ladet opp i høyden i italienske Lavazè.

Verdenscuplederen er nemlig alene på herresiden om å kjøre fullt høyderegime. høyderegime.Målet med høydetrening er veldig enkelt forklart at man ønsker å øke kondisjonen med trening i tynn luft, gjerne rundt 1800 meter over havet og oppover. Sist Klæbo fikk med seg en hel samling med sprintlaget, var derfor sist sommer.

Info VM-programmet, langrenn Torsdag 23. februar: Sprint klassisk, damer/menn

Fredag 24. februar: 30 km fellesstart med skibytte, menn

Lørdag 25. februar: 15 km fellesstart med skibytte, damer

Søndag 26. februar: Lagsprint fristil, damer/menn

Tirsdag 28. februar: 10 km enkeltstart fristil, damer

Onsdag 1. mars: 15 km enkeltstart fristil, menn

Torsdag 2. mars: Stafett, damer

Fredag 3. mars: Stafett, herrer

Lørdag 4. mars: 30 km fellesstart klassisk, damer

Søndag 5. mars: 50 km fellesstart klassisk, menn VM vises på NRK og Viaplay. Lurer du på hva slags sport som sendes på TV? Få oversikt med VGs sportskalender. Vis mer

Simen Hegstad Krüger fra distanselaget sier dette om at den største stjernen manglet fra «precampen»:

– Det har ikke noe betydning i det hele tatt. Jeg føler ikke han er en som setter standarden på økter eller er ekstremt viktig for resten av gruppen.

– Det er noe vi nærmest ikke har lagt merke til. Men jeg har tro på opplegget vårt her, så er det fullt mulig å treffe bra for de som velger å være i høyden også.

PÅ GULLJAKT: Simen Hegstad Krüger er en av fem løpere (Pål Golberg, Federico Pellegrino, Richard Jouve og Harald Østberg Amundsen) som har vunnet et renn Johannes Høstlot Klæbo har stilt opp i denne vinteren. Krüger lover at han er lysten på sitt første individuelle gull siden duathlonen i OL 2018.

– Mange tenker nok at han er en som setter standarden med tanke på at han vinner så mange skirenn?

– Vi har jo litt ulike økter, i går hadde distanselaget en litt annen økt enn sprinterne. Og vi er uansett såpass mange gode skiløpere her at vi er flere enn nok som kan sette standarden, i enkelte tilfeller er det nesten litt for mange. Det er ikke noe problem, svarer Krüger.

Han utroper Klæbo til favoritt på det meste i VM etter en «kanonsterk» vinter.

– Men jeg tror han skal få det tøft med å ta seks av seks gull. Det er mange som kommer til å treffe godt med formen selv om vi har ulikt opplegg, sier Krüger.

Johannes Høsflot Klæbo vil ikke kommentere utsagnene, opplyser manager og far Haakon Klæbo. Mandag var han med resten av sprintlaget på økt i VM-løypa.

1 / 3 Johannes Høsflot Klæbo knakk en stav på mandagens trening. Den ble stående i snøen lenge. På vei ut av VM-stadion ryddet han opp restene. Johannes Høsflot Klæbo måtte låne en stav en liten runde av trener Arild Monsen. Johannes Høsflot Klæbo fikk nye staver underveis i økten. Den knekte staven ble stående i snøen. forrige neste fullskjerm Johannes Høsflot Klæbo knakk en stav på mandagens trening. Den ble stående i snøen lenge. På vei ut av VM-stadion ryddet han opp restene.

Klæbo var i et annet VG-intervju nylig positiv til hvordan det har vært å kjøre «solo» med tre perioder i høyden.

– Det skal en ganske bra overbevisning for at jeg ikke fortsetter med det. I utgangspunktet hadde jeg håpet at alle skulle til høyden, sier Klæbo.

– Har du begynt å gjøre litt «lobby» på å se om noen andre vil kjøre høyde i årene fremover?

– Jeg har egentlig ikke det, men det blir spennende å se. Jeg skulle gjerne hatt alle til høyden, men vi har gjort ulike valg.

Høydetrening eller ikke har lenge vært en debatt i Ski-Norge. Helter som Therese Johaug og Petter Northug er blant dem som har støttet retningen til Klæbo.

Før sesongen tok sprinttrener Arild Monsen opp Klæbos sololøp med laget. Opplevelsen er at «det har gått veldig greit».

–Jeg har ikke noe mer å si om det nå, det er ikke det vi skal debattere så mye nå rett før VM, sier Monsen.

VM-FAVORITT: Johannes Høsflot Klæbo trekkes frem som en kandidat til å vinne alle seks løpene i Planica.

Pål Golberg, veteran på sprintlandslaget, skjønner at det blir stilt spørsmål fra utsiden.

– Vi har aksept innad i lagt for at noen løser ting annerledes. Det har blitt gjort tidligere med Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby også. Jeg behandler Johannes på lik linje med de andre når vi er på skirenn, sier Golberg og peker på at det er en individuell toppidrett.

– Særlig før mesterskap må det være rom for personlige tilpasninger. Såpass egoistisk må det være.

– Men kunne Norge fått mer igjen for at man har en så god skiløper om han var mer med på samlinger?

– Hvis jeg lurer på ting, tar jeg kontakt med Johannes og får svar. Hvordan Johannes gjør ting, handler om hvordan han motiverer seg og ser frem på de neste årene som idrettsutøver, sier Golberg.

Even Northug, ferskest på sprintlaget, synes Klæbo har tatt nye steg siden han startet med høydetrening før 2021/22-sesongen.

– Det har fungert bra slik, han er også med på å bidra nå og da. Jeg ser han jo litt i Trondheim, så for min del har han bidratt med nok, sier Northug.

Erik Valnes, som har OL- og VM-gull med Klæbo på lagsprint, sier dette:

– Vi har blitt vant til at det blir litt høyde eller ikke høyde. Det går greit, men vi skulle gjerne vært alle på øktene. Men jeg har ikke tenkt mye over det.