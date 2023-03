BABYMAGE: Therese Johaug på Idrettsgallaen på Hamar i januar. Hun ble kåret til årets kvinnelige idrettsutøver.

Johaug største frykt: Var stresset mot slutten av karrieren

Therese Johaug (34) avslører i et nytt intervju at hun egentlig hadde tenkt å fortsette til VM i Planica, men at redselen for ikke å bli mamma ble for stor.

– Det sliter jo på kroppen, bryter deg ned og du vet ikke. Det var kanskje det som stresset meg i slutten av karrieren, at jeg blir 35 år til sommeren og jeg vil bli mamma, sier Johaug i et stort intervju med den svenske avisen Expressen.

Johaug la opp etter tremilstriumfen i Holmenkollen i mars i fjor.

– Man vet ikke om man kan bli det, om det går. Og om det tar to måneder, ett år eller fem år, fortsetter hun.

Den svenske storavisen møtte 34-åringen på treningsreise på Fuerteventura, naboøya til Tenerife og Gran Canaria. Der har den tidligere langrennsdronningen ledet treningsøkter, holdt foredrag og inspirerte andre til å trene. Nå er det bare rundt to måneder til hun blir mamma og frem til nå har hun trent to økter om dagen.

Marerittet til en av historiens beste langrennsløpere var at 20 år med enorme treningsmengder og hardkjør skulle gjøre det vanskelig eller umulig å bli mamma.

Johaug forteller til Expressen at det var dén tanken som gjorde at hun ikke satset videre til VM i Planica.

– Et gull i Planica betyr jo ingenting i den store sammenhengen når jeg allerede har 14. Det var kanskje derfor jeg la opp. Jeg sluttet ikke fordi jeg var lei av å trene og konkurrere. Jeg sluttet fordi jeg visste at livet går videre og en dag er det slutt, og jeg hadde aldri tilgitt meg selv om om jeg hadde fortsatt å satse om det hadde gått på bekostning av å få bli mamma, at prisen hadde vært aldri å få oppleve det største i livet, sier Johaug til Expressen.

Men det gikk fort. Den 3. januar, under ett år etter at hun la opp meldte hun i sosiale medier at hun og forloveden Nils Jakob Hoff skal bli foreldre til ei jente:

Johaug har hatt en av Norges største idrettskarrierer med 14 VM-gull og tre individuelle OL-gull. Hun ble første nordmann til å vinne Tour de Ski sammenlagt da hun kom først opp bakken i 2014. I 2019 ble hun norgesmester på 10.000 meter løping og i terrengløp. Året etter knuste hun VM-kravet på 10.000 meter.

Johaug er ikke den eneste med VM- og OL-gull som skal bli mamma i år. Også Maiken Caspersen Falla og Charlotte Kalla skal bli mødre i år. Johaug forteller at de har tett kontakt og utveksler erfaringer.

PÅ JOBB I VM: Therese Johaug var NRK-ekspert under VM i Planica i februar og mars i år.

Under VM i Planica jobbet Johaug som NRK-ekspert. I et intervju med VG under mesterskap sa hun at hun gledet seg til å kjenne på morsfølelsen.

– Forhåpentligvis kommer hun ut hel, og jeg gleder meg til å bare få se hvordan hun ser ut, sa Johaug da.

I intervjuet med den svenske avisen forteller Johaug at hun savner toppidrettslivet.

– Jeg savner adrenalinet og å sette mål for treningen, og for hvordan jeg skal utvikle meg til nye høyder. (...) Jeg tror man skal se det som om du har jobbet i 20 år, så plutselig blir du arbeidsløs. Du får ikke treffe kollegene dine lenger, som du har vært så mye sammen med. Og du må gå inn i en helt ny verden og alle dører er åpne. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt nå, sier Johaug til Expressen.

Men snart kommer datteren.

Og under Idrettsgallaen i januar sa hun dette om et comeback: