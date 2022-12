FIS gjør endring etter Norge-krav: − Var farlig

VAL MÜSTAIR (VG) En utforkjøring i sprintløypen skapte store problemer på treningen dagen før Tour de Ski-åpningen. Juryen har nå tatt grep etter norsk krav.

Under fredagens trening i sveitsiske Val Müstair var det flere løpere som falt i en utfordrende nedoverbakke – slik videoen over viser.

Flere reagerte raskt fredag og Norges sprinttrener Arild Monsen varslet at Norge ville be juryen stenge ned delen av løypa for at den skulle holde seg best mulig før lørdagens Tour de Ski-åpning.

Og under lagleder-møtet fredag kveld kom det frem at Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) vil sette inn tiltak for å gjøre forholdene best mulig, forteller Monsen.

Info Programmet for Tour de Ski 2022/2023 I Val Müstair (Sveits): Lørdag 31. desember: Sprint fristil.

Søndag 1. januar: 10 km fellesstart i klassisk. I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

– De stenger ned og gir først kun jentene som skal gå et kvarter i løypa. Så stenges det ned, før guttene får et kvarter. Det blir en helt annen trafikk i løypa enn det vi fikk i dag. Det ville blitt totalt feil å ha normal åpning i to-tre timer før løpet når det er en slik utforkjøring, sier Monsen til VG.

Han roser FIS og juryen i Sveits.

– Det synes jeg var en helt riktig og fin avgjørelse i tråd med ønskene fra trenerkollegene og meg. Det ble en utrolig utfordring da det rant på med løpere i dag. Det var farlig, fortsetter Monsen.

Sprinttreneren legger til at han liker nedoverkjøringen i utgangspunktet.

– Den er artig og morsom, men det blir klink is. Uansett hvilken nasjon du er fra, synes jeg det er synd at det skal være stor fare. Jeg snakket med flere kolleger fra andre land som ønsket det samme, sier Monsen.

Pål Golberg, en av Tour de Ski-favorittene, og trener Arild Monsen fra et renn sist sesong.

Fredag kveld er det fuktig snøvær i Val Mustäir rundt 1600 meter over havet. Foreløpig har det vært en mild vinter her med lite snø. Søndagens renn ble derfor endret fra å være 10 kilometer jaktstart i en 3,3 kilometer lang løype – til å bli 10 kilometer fellesstart i en 2,5 kilometer lang løype.

– Forholdene er bedre med kunstsnø enn natursnøen. Men selvfølgelig er det ikke bra at vi ikke går det som er satt opp. Jeg hadde håpet at de kunne få til en 3,3 kilometer lang løype her, det ser ut til å være nok snø i terrenget til å gjøre det. Jeg er skuffet over det, sier Golberg.