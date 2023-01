SPÅR VM-LAGENE: Martin Johnsrud Sundby, her avbildet da han selv var aktiv under hans siste mesterskap under VM i Oberstdorf.

Sundby tar ut årets VM-lag: Tror ikke på stortalenter før avgjørende uker

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby avskriver sjansene til to av Norges største talenter da VG ber ham ta ut samtlige lag til VM i Planica om en drøy måned. I tillegg vraker han et av årets store navn til den første lengre distansen.

For selv om det gjenstår både NM og en interessant verdenscuphelg før Norges VM-uttak offentliggjøres, har den tidligere landslagsveteranen servert en fasit (se faktabokser).

Mest interessant er at han ikke levner Harald Østberg Amundsen – som tok bronse på 15 kilometer forrige VM – og Iver Tildheim Andersen – som har en verdenscupseier i år – noen sjanse til å kvalifisere seg til 15 kilometeren til VM.

Selv om det gjenstår to uttaksrenn på nettopp denne distansen.

– Jeg mener det ikke er noen per i dag som er i posisjon til å slå seg inn på de lagene der. Det finnes en veldig liten åpning, men man må levere vanvittig for å være tilbake i spillet om 15 kilometer-plassen, sier Sundby og fortsetter:

Info Sundbys VM-lag på herresiden: 30 kilometer med skibytte: Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. 15 kilometer fristil individuell start: Hans Christer Holund (friplass som regjerende mester), Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo. 50 kilometer klassisk fellesstart: Emil Iversen (friplass som regjerende verdensmester), Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg. Sprint: Johannes Høsflot Klæbo (friplass som regjerende verdensmester), Even Northug, Erik Valnes, Pål Golberg og Håvard Solås Taugbøl. Vis mer

TØFF SPÅDOM: Fra ekspert Martin Johnsrud Sundby om Iver Tildheim Andersen og Harald Østberg Amundsen. Her er duoen avbildet under en samling i 2020.

– Jeg kan ikke skjønne at Amundsen skal gå seg inn, der corona har ødelagt alt. For Tildheims del så har han en viktig seier. Men så fikk han ikke vist seg frem under Tour de Ski. Samtidig leverer de andre pallplasser på pallplasser. Det er vanskelig å ta de gutta jeg har tatt ut på noe som helst. Vi vet også at de kan levere medaljer.

I tillegg har Sundby valgt å vrake Pål Golberg til VMs åpningsdistanse, nemlig 30 kilometer med skibytte.

Golberg har hatt en råsterk sesong. Han kniver hver eneste uke med Johannes Høsflot Klæbo om å bære den «gule trøya» i verdenscupen. Nemlig beviset på at man er den beste skiløperen gjennom året.

– Pål har hatt en hinsides sesong, men bruker du klassisk- og fristilsdistansene sammen, så er de andre gutta foran. De har pallplasser i begge stilarter og Pål sliter med å komme seg på pallen i fristilsrenn, sier Sundby og fortsetter:

– Men han ligger an til å gå sprint, stafett, og 50 kilometer. I tillegg er han i diskusjonen om lagsprinten. Det er snakk om fire distanser for Pål og det handler om å porsjonere ut medaljekandidatene litt også.

TRAVLE UKER FORAN SEG: Distansetrener Eirik Myhr Nossum, her avbildet under årets Tour de Ski.

VG legger frem Sundbys VM-lag til distansetrener Eirik Myhr Nossum. Han påpeker at det er veldig mange utøvere som har gode resultater denne sesongen.

– Det har nok aldri vært bedre resultater i en uttaksprosess enn nå. Det er nok det mest krevende uttaket jeg har vært borti, tror jeg, sier han innledningsvis.

Distansetreneren ergrer seg over at utøverne ikke kommer til å gå verken en ren 15 kilometer fristil eller 30 kilometer med skibytte i verdenscupen denne sesongen.

Det har skjedd fordi FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) vedtok at kvinner og menn skal gå like langt. Dermed går utøverne stort sett 10- og 20-kilometere.

Info Program NM Gjøvik 19.-22. januar: Torsdag 19. januar: Sprint fristil kvinner og menn. Fredag 20. januar: 10 og 15 kilometer fristil individuell start kvinner og menn. VM-øvelse. Lørdag 21. januar: 15 og 30 kilometer med skibytte for kvinner og menn. VM-øvelse. Søndag 22. januar: Stafett for klubbene. Alle renn sendes på NRK. Vis mer

– Det som gjør det mest vanskelig er at vi da også må gjøre en antakelse på uttaket til 30-kilometeren i VM ved å bruke både klassisk- og fristilsresultater. De Martin har tatt ut har gått bra, men det er andre som ikke er nevnt, sier Nossum.

At Sundby «vraker» Østberg Amundsen, Tildheim Andersen og Golberg til to av distansene, svarer Nossum slik på:

– Det er en grunn til at vi har disse avgjørende ukene foran oss nå. Det er fordi de er viktige. Vi har gått to uttaksrenn til 15 kilometeren i VM og har to igjen. Det blir røft. Det som er sikkert er at folk i Ski-Norge kommer til å være uenig med oss (ski-ledelsen) de neste tre ukene.

Info Sundbys VM-lag på damesiden: 15 kilometer med skibytte: Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng. 10 kilometer fristil individuell start: Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng. 30 kilometer klassisk fellesstart: Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå, Astrid Øyre Slind. Sprint: Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold. Den fjerde og siste sprintplassen på kvinnesiden er den eneste Sundby ikke klarer å ta ut ennå. Vis mer

Sundby serverer få overraskelser på damesiden, men han velger å gi Astrid Øyre Slind – som til daglig går langløp og er blant de aller beste i verden på damesiden i staking – sjansen på den avsluttende tremila i VM i klassisk stil.

– Jeg synes jo det hun har vist er utrolig bra. Hun går relativt middels teknisk i klassisk ettersom hun bare staker i langløp. Da er jo prestasjonene hennes helt utrolige.

IMPONERTE: Astrid Øyre Slind, her fra den 15 kilometer lange klassiske fellesstarten i klassisk i Tour de Ski. Der ble hun beste norske kvinne med en sjetteplass.

Han mener imidlertid at det taler mot Slind dersom hun velger å fortsette å gå langløp.

– Da betyr det at hun takker for seg i VM-kampen. Men sier hun til ledelsen at hun legger fra seg langløp den neste perioden, så blir det noe annet. Da ville jeg tenkt, om jeg var trener i et forbund, at hun er en kandidat til medalje på 30 kilometeren. Men konseptet om «ja takk begge deler», det synes jeg ikke noe om. Så hun må velge.