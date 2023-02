PAR: Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo og influenser Pernille Døsvik.

Kjæresten kommer til VM fra Canada – Klæbo tviler på at de møtes

Rundt ski-VM i Planica gjøres alt for å unngå sykdom. Johannes Høsflot Klæbo (26) vil ikke møte kjæreste og familie, mens Sjur Røthe (34) og Pål Golberg (32) tar barna ut av barnehagen.

Sprinten 23. februar åpner langrennsøvelsene under VM i slovenske Planica. Klæbo og store deler av kvinnetroppen skal trene i høyden i italienske Lavazé fremover, mens herrelaget skal ha sin VM-oppkjøring på Skeikampen.

Felles for alle er at de gjør «alt» for å unngå sykdom nå. Det kan ødelegge formen til sesongens store høydepunkt.

Johannes Høsflot Klæbo anser manager-faren Haakons turer på butikken i Italia som det mest risikable denne perioden.

STØTTESPILLERE: Klæbos kjæreste Pernille Døsvik og manager-far Haakon på skirenn i sveitsiske Davos før jul.

Samboeren Pernille Døsvik har flyttet til kanadiske Vancouver som utvekslingsstudent, men kommer etter planen til VM i likhet med Klæbos familie.

– Vil du møte dem?

– Nei, det tror jeg ikke. Der skal de få holde på for seg selv. «Faderen» kommer jeg sikkert til å treffe, men jeg kommer ikke til å treffe de andre, sier Klæbo til VG og fortsetter:

– Det blir i så fall på slutten, det blir å være forsiktig hvert fall i første del. Så skal man ikke bli helt paranoid heller, jeg gidder ikke å holde på slik vi holdt på før OL. Da var jeg sliten før mesterskapet begynte.

Info VM-troppen Kvinner: Tiril Udnes Weng (Nes), Lotta Udnes Weng (Nes), Heidi Weng (BUL), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Ragnhild Haga (Åsen), Anna Svendsen (Tromsø), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Astrid Øyre Slind (Oppdal), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kristine Stavås Skistad (Konnerud). Menn: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Hans Christer Holund (Lyn), Pål Golberg (Gol), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Even Northug (Strindheim), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Harald Østberg Amundsen (Asker), Sjur Røthe (Voss), Didrik Tønseth (Byåsen), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sivert Wiig (Gjesdal), Emil Iversen (Varden Meråker) – friplass på femmila som regjerende mester. Vis mer

– Så kjæresten kommer halve verden over, men får ikke møte deg?

– Vi får vel ses på avstand kanskje, med et lite vink. Men hun får se skirenn og jeg tror familien hennes skal ned. Det kommer mye folk som skal ned å se på, det blir artig.

– Ikke noe klemming og kyssing, altså?

– Den tid, den sorg. Vi får se på det, smiler Klæbo.

Før de kom tilbake til Norge etter verdenscup sist helg i Toblach, tok veteranene Sjur Røthe og Pål Golberg barna ut av barnehagen for å minske mulighetene for sykdom.

– Han (Didrik) har vært litt ut og inn av barnehagen. Gleden han viste da han kom tilbake igjen i barnehagen var ganske stor, så det er vel dårlig gjort av far å ta ham ut igjen nå, sier Sjur Røthe og legger til:

– Han skal få gå i barnehagen, men de siste dagene før jeg kommer hjem må han dessverre klare seg med mor og resten av familien.

Golberg tok datteren Frida på fire år ut av barnehagen før hjemreisen. Han har også datteren Sara på rundt et halvt år.

– Når vi kommer hjem fra VM, er det bare å åpne alle sluser, sier Golberg og ler.

I perioden rundt og etter Tour de Ski ble mange av de norske løperne syke: Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth og Emil Iversen.

