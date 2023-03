FOLKEFEST: Det er ventet fint vær og mange folk i Holmenkollen denne helgen.

Politiet og arrangøren med klar beskjed til Kollen-publikumet

Det er ventet mye folk i og rundt Holmenkollen i helgen. Derfor har politiet en klar oppfordring til publikum: La bilen stå.

Det er nemlig satt opp ekstra ekspresstog mellom Oslo sentrum og Holmenkollen, hvilket betyr at T-banen ikke stopper mellom Majorstuen og Holmenkollen.

– Vi oppfordrer til å komme via kollektiv transport eller ta skiene i bruk, sier arrangementsansvarlig Stefan Marx til VG.

Han anslår at de har solgt rundt 13 500 billetter. I tillegg er det ventet mange personer i skogene rundt arrangementet. Rundt 40 stykker skal ha overnattet i telt allerede fra torsdag til fredag.

– Det blir spennende å se. Morgendagen bli ganske avgjørende. Det er som regel ganske mange som kommer spontant og kjøper billetter her. Vi forventer mye folk, sier Marx.

Tidligere har arrangøren bekreftet at de har tatt flere grep for å forhindre kaos rundt Holmenkollen. Blant annet starter rennet tidlig på dagen, og i tillegg kommer de til å stenge T-banen slik at den ikke går lenger enn Holmenkollen-stoppet.

– Det hjelper på slik at ikke alle går samtidig hjem. Folk klarer kanskje ikke å drikke så mye før rennet som de gjør på ettermiddagen. Det er også nye opplegg med kollektivtransporten som sikrer en mye bedre publikumsflyt, sa Marx onsdag.

