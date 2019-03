Monsen: - Klæbo må ofre rykket for å vinne mer

DRAMMEN (VG) Landslagstreer Arild Monsen mener det kan være slutten på det enorme rykket for Johannes Høsflot Klæbo (22) om han skal vinne flere distanserenn.

Han er verdens beste langrennssprinter. I Drammen var ingen i nærheten av Klæbo. Han lekte med konkurrentene. Smadret dem.

Men han må kanskje ofre rykket han viste i Drammen, forteller landslagstrener Arild Monsen.

22-åringen må blant annet ofre spisskompetansen: Det enorme taktomslaget.

– Han må få bedre kapasitet og gjøre litt med teknikken sin, sier Monsen til VG.

FULL KONTROLL: Johannes Høsflot Klæbo er verdens suverent beste langrennssprinter. I Drammen vant han foran Eirik Brandsdal og Richard Jouve. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Klæbo mener det er vanskelig å si når han skal være stabilt helt i toppen på distanse.

– Jeg må bare jobbe sakte, men sikkert. Neste sesong kan vi kanskje prøve litt mer, for det er ikke noe mesterskap. Det er målet fremover med morfar og Arild. Jeg håper jeg kan ta steg, sier Klæbo til VG.

Ung mann

For mens ingen er i nærheten av toppfarten og rykket til Klæbo, så er målet at han skal bli mer stabil i toppen på distanse. Og VM viste at han var sjanseløs på 30-kilometeren. På femmila i Holmenkollen ble han femte sist.

Både Bolsjunov og Klæbo er født i 1996. Klæbo er to måneder eldre. Russeren ble historiens yngste vinner av femmila i Holmenkollen søndag.

– Johannes må øve på å gå ganske fort over lenger tid, og det er alltid lettere å utføre i felt. Å gå i et felt ganske fort i en time, det greier nesten alle. Men det er noen mekanismer som inntreffer når du skal gjøre dette alene, altså i en individuell start. Da ser vi at det er noe annet som skjer. Da er det teknikk og utholdenhet i fin balanse, sier Monsen.

Landslagstreneren understreker at Klæbo fortsatt er en ung mann.

For å bli bedre på distanse, så må han vinne sprint på en annen måte.

– Om han blir bedre og vinner litt lenger løp, så kan han gjøre det og bli litt mer som Aleksandr Bolsjunov. Han vinner fortsatt sprint, men han går jevnt med høyere snittfart, og da blir han kanskje litt svakere på den enorme eksplosjonen som vi så her i dag. Da kan han vinne på en annen måte. Ved å knekke konkurrentene med jevn fart, sier Monsen.

Tett i verdenscupen

Mens Klæbo var suveren, så røk de to argeste sammenlagtrivalene ut allerede i kvartfinalen. Dermed kunne dagen knapt blitt bedre for 22-åringen.

Dermed tok han tilbake verdenscupledelsen sammenlagt, og avgjorde også langt på vei sprintverdenscupen. Han leder han nå med 31 poeng.

– Jeg har ikke lyst til å gi den fra meg, men vi vet hvordan det er. Det kommer til å bli brutalt igjen til helgen, og Bolsjunov viser igjen at han er i form. Han gikk en bra prolog, og det kommer til å bli tøft, sa Klæbo i pressesonen etter seieren.

Det er to renn i Falun kommende helg. Det er 100 poeng for hver seier.

Mens det er 350 poeng å hente i verdenscupavslutningen i Canada.

Tok den gule tilbake

Forrige helg tok Bolsjunov over sammenlagtledelsen i verdenscupen med sin seier i Holmenkollen, men i dag tok altså Klæbo den gule trøya tilbake.

I tillegg røk Klæbos argeste rival i sprintverdenscupen, Federico Pellegrino, ut i kvartfinalen, da han ble spurtet i senk av Sindre Bjørnstad Skar og Pål Golberg.

Hele åtte av tolv i semifinalen gikk med norsk flagg på armen. En av dem var ikke Kasper Stadås, som ble hindret av svenske Teodor Petterson og fyrte løs i etterkant:

Og hele tolv nordmenn var kvalifisert til kvartfinalen på hjemmebane i Drammen grunnet den store norske kvoten. Men blant dem var imidlertid ikke Emil Iversen eller Finn-Hågen Krogh, som begge røk ut i prologen.

PS! Eirik Brandsdal ble nummer to, foran franske Richard Jouve på tredjeplass.