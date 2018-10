Mener ny sykdom er kritisk for Northug: – Verst tenkelige tidspunkt

LANGRENN 2018-10-21T15:34:20Z

VAL SENALES (VG) NRK-ekspert Fredrik Aukland mener magesyken til Petter Northug (32) ikke kunne kommet på et verre tidspunkt. Ifølge landslagstreneren sliter Northug i Italia.

Håvard Rønning

Nils Christian Mangelrød

Publisert: 21.10.18 17:34 Oppdatert: 21.10.18 18:00

Monsen forteller søndag ettermiddag, etter å ha pratet med skistjernen, at trønderen ikke har det bra for øyeblikket. Årsaken er en magesjau som inntraff natt til søndag .

– Han er i dårlig form når det står på som verst. Det er ikke mer å si, sier Arild Monsen til VG utenfor landslagets hotell i Val Senales.

Northug ankom Val Senales sammen med deler av landslaget for noen dager siden. Søndag ettermiddag dro resten av laget ut på sin første hardøkt i høyden. Northug er blitt isolert fra resten av laget.

– Kritisk

Fredrik Aukland, NRKs langrennsekspert, mener et nytt sykdomsavbrekk for Northug gjør at det begynner å bli kritisk med tanke på sesongen for skistjernen.

– Slik jeg tolker dette nå, så har det kommet på verst tenkelige tidspunkt, sier Aukland til VG.

Han påpeker at Northug og de andre løperne nå er inne i den aller viktigste perioden før sesongen. Northug har allerede hatt flere avbrudd i treningen tidligere i høst og sommer. Aukland påpeker at nye avbrekk er kritisk i den perioden løperne er inne i nå med både høydetrening og mye hardtrening.

– For å få effekt i høyden må man være lenge i høyden, og det å gå glipp av en periode eller hele samlingen, er det som gjør det kritisk. Hadde dette kommet i slutten av samlingen hadde han fått samlet opp en del i banken, som man sier, sier Aukland, som har vært trener for det sveitsiske landslaget, der Dario Cologna hadde stor suksess.

Aukland sier det som også gjør et nytt avbrekk spesielt kritisk for Northug, er at trønderen er nødt til å kvalifisere seg til både VM og verdenscuprenn. Og da vil det forventes at han går fort tidlig i sesongen for å kvalifisere seg til renn utover i desember og januar. VM-uttaket skjer tidlig i februar.

Han påpeker at det er kjent at Northug ikke har det samme treningsgrunnlaget som tidligere etter treningssmeller, mye sykdom, få renn og resultatsvikt de to siste sesongene.

– Det er fortere gjort å bli syk når man ikke tåler så mye trening. Det handler om å ligge på en knivsegg der det er intensive økter på ene siden og hvile på andre siden. Det er toppidrett. For Petter sin del er det ikke en fordel for ham at han ikke har vært på et høyt nivå på lang tid, sier Aukland.

Viste god utvikling

Landslagslege Øystein Andersen fortalte søndag formiddag at det sannsynligvis er et virus som har ført til at Northug er blitt slått ut med magesyke . Derfor må skistjernen bare ta tiden til hjelp for å bli kvitt dette.

I høyden er de også ekstra forsiktig med å starte opp igjen treningen etter sykdom og først må han bli frisk og deretter frisk nok til å trene. Fra i morgen, mandag, blir det fortløpende vurdert om Northug avslutter samlingen eller ikke. Han må også være frisk nok til å tåle forflytning, påpeker Andersen til VG.

Monsen sier at Northug har vist god utvikling den siste tiden etter flere treningsavbrekk og lite hardtrening tidligere i sommer og høst .

– Han har trent etter planen og etter det han og alle andre skal gjøre. Vi har vært liten uke i Livigno før vi kom hit. Det var bare glede til i natt en gang for ham, sier Monsen.

Han vil derimot ikke spekulere i hvilken virkning nok et sykdomsavbrekk kan få for Northug.

– Det er ikke noe vi ønsker oss. Det er selvsagt veldig ubeleilig. Det var kjedelig å få omgangssyke ganske tidlig i starten av oppholdet. Det er litt slitsomt å få det, sier Monsen til VG utenfor landslagets hotell i Val Senales søndag ettermiddag.

Fredrik Aukland påpeker at det nå bare gjelder å bli frisk så fort som mulig for Northug.

– Normalt når man er syk i høyden er det bare komme seg ned i lavlandet så fort som mulig for å bli frisk. Så får det bli en vurdering om han reiser hjem eller om reiser tilbake opp i høyden. Reiser han opp igjen må han bli der lenger enn de andre. Men dette er helt avhengig av sykdomsforløpet, sier Aukland.