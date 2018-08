Kjæresten minnes Skofterud: – Takk for at jeg fikk lov til å elske deg

EIDSBERG/OSLO (VG) Kjæreste Marit Stenshorne slet med å holde tilbake tårene da hun mintes Vibeke Skofterud foran en fullsatt Eidsberg kirke.

– Vibeke er det mest levende menneske jeg har møtt. Hun kom inn i livet mitt som en virvelvind og tok meg med storm. Et herlig kaos, men masse latter. Leting etter bilnøkler, et bankkort som ble borte. Kunnskap og omsorg, kjærlighet og takknemlighet, sier en gråtkvalt Stenshorne på talerstolen i Eidsberg kirke.

– Du gjorde meg lykkelig

– Du adopterte (katten) Felix etter første gang du var på besøk. Du hadde et lidenskapelig forhold til ham. Vibeke var så mye av alt. Vi hadde så mange opplevelser og reiser sammen. Du elsket Tromøya og sjøen. Vi gledet oss vilt til ferien vi bare så vidt rakk å starte, fortsetter Skofteruds kjæreste, og avslutter:

– Men det jeg likte aller best var hverdagen. En omelett på morgenen. En joggetur i skogen. Bare ligge på sofaen og se på serier. Vi to skulle bli gårdskjerringer og leve livet sammen, for alltid. Vibeke, du er min kjærlighet. Du gjorde meg lykkelig. Takk for at jeg fikk lov til å elske deg.

– Takk for alt du ga meg

Før det hadde Ina Wroldsen fremført Ask Emblas sang Einn på nydelig vis foran den fullsatte kirken i Eidsberg. Så mange var på plass for å minne Skofterud at kirken måtte sette opp storskjerm utenfor.

Også før kjærestens rørende tale var mamma Kristin, som fremførte diktet Det finnes et land , og broren Tormod.

– Jeg minnes energien. Jeg minnes gapskratten, rævkrok og kjøttkaketrening første juledag. Jeg minnes alle samtalene, jeg minnes galskapen, lidenskapen. Jeg minnes at du utfordret meg til å være den jeg er. Jeg minnes stolthet, jeg minnes stahet. Jeg minnes at hun sto for alt hun sa, og var sterk i den hun var. Takk for alt du ga meg, Vibeke, sier broren.

Fikk frem latteren

Tidligere langrennssjef Åge Skinstad holdt også tale for Skofterud, og i hennes ånd fikk han frem latteren i kirken . Han fortalte blant annet om da han i 2003, som ekspertkommentator, spurte et dumt spørsmål om Skofteruds valg av ski i Val di Fiemme.

– «Er du helt idiot!?», sa Vibeke, og bedre svar fantes jo ikke, sier Skinstad.

Også skijentene, representert ved Marit Bjørgen, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Kristin Størmer Steira, mintes Skofterud før artist og venninne Hanne Sørvaag fremførte Se ilden lyse .

– Kjære Vibeke. Tusen takk for godt vennskap. For alle de uforglemmelige øyeblikkene med deg. Du vil alltid være i våre hjerter. Ingvild, Therese, Kristin og Marit, sier en rørt Størmer Steira, før Flugstad Østberg leste opp kransen fra Skiforbundet.

– Kjære Vibeke, vi savner deg sårt, men minnene lever. Norges Skiforbund.

Nesten en time etter at begravelsen startet klokken 13.00, var de fire skijentene med på å bære kisten til Vibeke Skofterud ut av kirken sammen med broren og pappa Karsten. Bak gikk moren og Marit Stenshorne hånd i hånd.

– Fant alltid på noe positivt

Nåværende langrennssjef Vidar Løfshus tok seg tid til å prate med VG før begravelsen startet 13.00. Han var full av lovord om den folkekjære langrennsutøveren.

– Dette er bare tungt og trist. Vi har kommet hit for å hedre minnet over en stor skiløper, men også over et veldig stort menneske. Det blir godt å ta farvel, men det er en forferdelig tung dag, sier han til VG.

Det var den 29. juli, bare 38 år gammel, at Vibeke Skofterud omkom etter å ha krasjet i en holme med vannscooter i skjærgården utenfor Arendal.

– Vibeke var den glade, sprudlende jenta som alltid fant på noe positivt. Hun kunne komme løpende ut av skogen og ta salto over en liten snøhaug. Hun hadde mange påfunn, påfunn med positivt fortegn. Hun bidro på en positiv måte, gjennom gode resultater men også i gjengen og i landslagsmiljøet, sier Løfshus.

– Hvordan har de siste dagene vært for utøverne?

– Vi er en tett og liten familie, og når en av de som har vært midtpunkt de siste ti årene brått blir revet bort, så oppleves det vondt. Mange har hatt det tungt, og har opplevd at hverdagen har vært tung. Det har vært tungt å ta tak i trening og hverdagslige sysler.

























– Hun våget å vise oss innsiden

Også idrettspresident Tom Tvedt er på plass i Eidsberg for å hedre Skofterud.

– Hun var mest kjent som Idretts-Vibeke, men det at hun våget å vise oss innsiden, med gleden, redselen og alle spørsmålene, det vil jeg minnes mest. Hun etterlot seg en arv som vi har ansvar for å ta vare på. Man må tørre å åpne opp, stille de vanskelige spørsmålene, ikke ta ting for gitt. Det er bare ett ord i dag: Meningsløst. 38 år. Et ungt menneske, sier han til VG før begravelsen.









Skofteruds nærmeste, venner og kjente er samlet i Eidsberg kirke, og allerede en god stund før begravelsen begynte klokken 13.00, stimlet det av folk som vil ta et siste farvel med den folkekjære langrennsløperen som bare ble 38 år.

– Den varmeste, snilleste, tøffeste og morsomste jenta

Marit Bjørgen og Skofteruds tidligere landslagsvenninner var i sjokk etter den tragiske nyheten, mintes henne som den varmeste, snilleste, tøffeste og morsomste jenta , og på sosiale medier florerte det med gode ord om Skofterud .

Skofteruds familie har siden takket for den enorme støtten , og også opprettet et minnefond for å videreføre den tidligere skistjernens engasjement for psykisk og fysisk helse .

