Johaug stresset før rekordløp: «Herregud, hvorfor er jeg så nervøs?»

Publisert: 02.08.18 14:57 Oppdatert: 02.08.18 16:04

LYSEFJORDEN (VG) Therese Johaug (30) viste superform i Lysebotn Opp. Hun smadret konkurrentene, sin egen løyperekord og kunne juble for en overlegen seier i comebacket i Blinkfestivalen.

For i mål gikk 30-åringen i mål helt alene. Det som skulle bli en spennende duell mellom Johaug og svenskenes Charlotte Kalla ble aldri det. Johaug klokket inn på tiden 31 minutter og 46 sekunder. En kraftig forbedring av løyperekorden. Den var Johaugs egen fra 2012 og lød på 32.34…

Hun avslørte like etter målgang at hun til og med hadde hatt et uhell i rekordløpet der hun i begynnelsen av distansen brakk staven.

Stresset og nervøs

Etter rennet forteller Johaug at det var mange ting som fór gjennom hodet hennes før start.

30-åringen understreker likevel at hun synes det var veldig artig å få en bekreftelse på at hun har gjort mye riktig fra mai og gjennom juli måned - ikke minst at det var moro at hun endte med å knuse sin egen Lysebotn Opp-rekord.

– Jeg gledet meg(før rennet)- og gleder meg til å konkurrere igjen (til vinteren). Men jeg er nok mer nervøs enn jeg har vært før. Jeg kjente på det her før start og tenkte «herregud, hvorfor er jeg så nervøs?». Det er sikkert fordi jeg har vært lenge ute, ikke gjort dette på lang tid, er usikker og det har vært mye som man har vært preget av både den siste tiden og de to siste årene, sier ski-stjernen til VG.

Forventet Kalla-duell

Charlotte Kalla ble nummer to, Sveriges Ebba Andersson nummer tre, mens Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg tok fjerde- og femteplassen.

At Johaug skulle fjerne all spenning tidlig var det få som trodde. Langrennsmiljøet på plass under Blinkfestivalen i Sandnes har ikke vært i tvil: Duellen mot fjorårsvinner av Lysebotn Opp, Charlotte Kalla, ville bli en tøff batalje torsdag.

Slik ble det ikke. For 7,5 kilometer, hvor store deler av traséen er rett opp, er perfekt terreng for Johaug. Hun fikk tidlig en luke og kommentatoren under rennet mente han aldri hadde sett noen gå dobbeldans og padling (teknikker i fristil) så fort før.

Konkurrentene måtte gi opp

Han skulle etter hvert få rett.

Johaug danset seg opp motbakkene og én etter én måtte konkurrentene gi opp. Dermed innkasserte hun en enkel seier i det første FIS-rennet hun går siden hun senhøsten 2016 ble tatt for brudd på dopingreglementet. Hun var ferdigsonet april i år.

Under Holmenkollen Skishow i juni gjorde hun riktignok konkurransecomeback med startnummer på brystet. Men i dag, 2. august, fikk Johaug et gjensyn med et «internasjonalt felt».

– Føler jeg har tatt steg

Det store spørsmålet er; Hvor sterk er egentlig Johaug tre og en halv måned før det braker løs med verdenscup i Kuusamo?

– Det er vanskelig å si. Jeg føler hele tiden at jeg har tatt steg. Når vinteren kommer ser vi om det er rett eller ikke, sier hun - og trekker frem at hun har blitt mye sterkere i overkroppen og teknisk bedre, men at hun har noen utfordringer i såkalt lett-terreng.

– Jeg har fått god matching av de andre jentene på laget der. I Oslo Skishow fikk jeg jo bank av Ragnhild og Ingvild, minner Johaug om mens hun smiler lurt.