Bjørgen tatt imot av folket på Gardermoen: – Nå skal jeg kose meg med Marius

Publisert: 26.02.18 17:38 Oppdatert: 26.02.18 18:38

LANGRENN

GARDERMOEN/OSLO (VG) Tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen (37), landet til store folkemengder på Gardermoen Lufthavn.

– Nå gleder jeg meg til å komme hjem og kose meg med Marius (2) . Jeg har snakket med han hver dag på FaceTime. Nå skal det skal bli godt å se han. Jeg er veldig glad og fornøyd etter å ha oppnådd mine mål, sier Bjørgen til pressen.

Sønnen Marius og samboeren Fred Børre Lundberg var ikke til stede i ankomsthallen. Skiparet bor i Holmenkollen.

– Det hadde vært litt rart for han med så mye folk. Jeg måtte spare han for det, sier Bjørgen.

Hun har nå åtte gull, fire sølv og tre bronse i OL-sammenheng - mer enn noen annen vinterolympier. Gullet på tremila gjorde at 37-åringen overgikk skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen.

– Det er ikke noe annerledes før jeg dro til OL. Det er det samme. Det har vært en fantastisk karriere i OL, men det får jeg tenke tilbake på etter karrieren, sier gulljenta som tok fem medaljer i Pyeongchang.

Skidronninga fra Rognes ble møtt av mange tilhengere på flyplassen utenfor hovedstaden.

– Det har vært mye gratulasjoner og det er veldig hyggelig, mener 37-åringen.

Bjørgen ble spurt av pressen om hva fremtiden hennes innebærer

– Det har jeg ikke tatt noe evaluering på ennå, sier Bjørgen.

Trønderen var sist ut i ankomsthallen av et fly spekket av ferske olympiske mestere som landet i Norge.

– Marit har vist vei

Ragnhild Haga, Håvard Bøkko, Ingvild Flugstad Østberg og Martin Johnsrud Sundby kom også med samme fly etter en lang reise fra Sør-Korea.

– Marit er en av de råeste damene jeg kjenner. Det var utrolig fortjent at hun tok gullet på tremmila. Marit slutter aldri å overraske. Hun har vist vei og er ekstremt jordnær. Hun er veldig viktig for laget vårt, sier Haga til VG.

– Jeg vet ikke hvor mange medaljer Marit har, men hun er en stor idrettsutøver. Fantastisk imponerende, sier skøyteløper Bøkko.

Martin Johnsrud Sundby ble møtt av sine to sønner Markus og Max på flyplassen.

– Jeg har vært alt for lenge borte så det er deilig å komme seg hjem til gutta. Nå skal jeg samle meg og være med familien. Jeg skal også kjempe meg til noen verdenscupen-poeng. Jeg gleder meg veldig til femmila i Holmenkollen. Det er et høydepunkt, sier Sundby til pressen.

Han ble olympisk mester i lagsprint og stafett. Røa-mannen fikk også med seg sølv på 15 kilometeren.

Gleder seg til publikum

Førstkommende helg er det verdenscup i Lahti før det er sprint i Drammen onsdag 7. mars. Påfølgende helg venter fem- og tremil i Holmenkollen.

– Det skal bli gøy å gå foran et publikum. Det er lenge siden vi har gjort. Det kommer til å bli stor stemning, tror Sundby.

Mes seks renn igjen av sesongen leder Johannes Høsflot Klæbo verdenscupen med 1112 poeng, mens Dario Cologna følger med 953 poeng foran Sundby som har 935.

– Klæbo og jeg skal prøve å sørge for at vi tar de to øverste plassene i verdenscupen, sier Sundby.