Bjørgen tok sølv i sitt aller siste renn: – En fantastisk måte å avslutte på

ALTA/OSLO (VG) Det ble kanskje ikke den karriereavslutningen Marit Bjørgen (38) hadde sett for seg. Nok en gang ble det edelt metall, men Ragnhild Haga (27) var i en egen klasse.

Langrennsdronningen fikk dermed ikke avslutte karrieren på topp, hvor hun har tilbrakt store deler av karrieren. Det ble sølvmedalje i hennes siste renn. Det var hennes åttende NM-sølv.

– Det var fantastisk å gå i dag. Folk hadde plakater og heiet meg frem. Det var med å løfte meg, sier skidronningen til NRK.

Fikk frysninger

Idet Bjørgen passerte målstreken sto landslagsvenninnene og ventet på 38-åringen, som ble omfavnet idet hun avsluttet sin eventyrlige skikarriere.

Da hun gikk i mål for siste gang, hadde de på seg hvite vester med «Marit» og et hjerte på.

– Jeg så de sto der, og jeg fikk frysninger på ryggen. Det er denne gjengen jeg kommer til å savne, erkjenner Bjørgen.

Bjørgen innrømmer at hun kjente litt på at dette var hennes siste renn, men at hun alt i alt er veldig fornøyd med hvordan det avsluttes.

– Jeg var fokusert da jeg fikk på meg startnummeret, men jeg kjente jo på det. Det var artig å få avslutte på denne måten. En fantastisk måte å avslutte en lang karriere på, sier Bjørgen.

– Det skal bli godt å komme hjem. Jeg gleder meg til det, sier hun.

Fredag sikret hun sitt 25. NM-gull , men på karrierens siste dag kunne hun ikke juble for nummer 26. Det sørget Ragnhild Haga for. Åsen IL-løperen var nemlig i en egen klasse lørdag, og vartet opp med en maktdemonstrasjon i Alta.

– Ragnhild tok en fortjent seier. Det er bra ungdommen tar over, sa Bjørgen med et stort smil om munnen.

Haga i egen klasse

For hvert passeringspunkt økte Haga avstanden til Bjørgen. Men er det en ting Bjørgens karriere har lært oss, er det at hun aldri skal avskrives.

Mot slutten av løpet begynte hun å ta inn på Haga. Da hun passerte 17 kilometer var differansen på 45 sekunder. Fire kilometer senere var det 41 sekunder som skilte de to, og ved passerte 27 kilometer var det et halvt minutt mellom de to.

Det ble imidlertid for mange sekunder å ta inn for Bjørgen, og Haga gikk til slutt i mål som norgesmester, 28.8 sekunder foran dronningen.

Haga sikret dermed sitt tredje NM-gull, men dette var hennes første individuelle. De to andre kom i 2009 og i 2014, begge på stafett.

– Det kjennes veldig godt, men det er litt blandede følelser i og med at Marit gir seg og sesongen er over, men jeg er godt fornøyd med løpet, sier Haga til NRK.

– Det er litt gøy (å slå Marit, journ.anm.), men samtidig burde hun kanskje fått vunnet. Men det er kanskje på tide at hun blir slått også, sier Haga og ler, før hun legger til at det var rart å se Bjørgen passere målstreken for siste gang.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok bronsemedaljen, mens Silje Øyre Slind ble nummer fire, foran Ingvild Flugstad Østberg og Kathrine Harsem.

