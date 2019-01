Aukland reagerer på landslagssjefen Tour-forklaring: – Ikke enig

LANGRENN 2019-01-04T17:51:28Z

OBERSTDORF/VAL DI FIEMME (VG) Landslagssjef Vidar Løfshus mener Tour de Ski-rennene er uegnet som VM-uttak. Det førte til at nok en norsk løper i toppen av sammendraget dro hjem i går. Fredrik Aukland mener Løfshus bommer.

Publisert: 04.01.19 18:51

Alle norske uttaksrenn til VM er lagt utenom Tour de Ski, som er den viktigste uken i verdenscupen for Det Internasjonale Skiforbundet.

Det gjorde blant annet at Emil Iversen dro hjem som tredjemann i sammendraget etter å ha vunnet 4. etappe onsdag . Torsdag dro også Sindre Bjørnestad Skar hjem etter at han da lå som nummer fire i sammendraget.

Landslagssjefen er klar på at det kommer viktigere renn siden som gjelder som rene VM-uttak i motsetning til Tour de Ski.

– Det er så lite relevans i disse rennene her. Det er fellesstart i går, jaktstart i dag, fellesstart lørdag og opp Alpe Cermis søndag. Det vi har sagt for sprint er at det er viktig at de beste konkurrerer mot hverandre. Når det er sagt så er det en god porsjon skjønn når det gjelder uttaket til sprint, og det skader aldri å gå fort i skirenn, sier Løfshus til VG.

Skiforbundet har lagt opp til blant annet uttaksrenn i NM, på 15-kilometeren i verdenscupen i Ottepää om to uker og sprinten i skandinavisk cup i Voukatti. Det sto også i sesongplanene til Skiforbundet. Det får NRK-ekspert Fredrik Aukland til å reagere.

– Jeg mener at mange av rennene i Tour de Ski er på noe av det høyeste nivået man finner. Og det er på et betydelig høyere nivå enn Skandinavisk Cup og NM. Jeg mener renn i Tour de Ski burde være med i vurderingen i uttak til VM, sier Aukland til VG.

Kritikk fra flere hold

Løfshus mener at det er et særnorsk fenomen at det er voldsom kamp om VM-plassene, og at andre nasjoner har bestemt seg for hvem som skal gå i VM-distanser i sommer og høst.

– Det er ikke så mange land som opplever det som et problem, sier Løfshus.

FIS-direktør Jürg Capol, som skapte Tour de Ski sammen med Vegard Ulvang, mente overfor VG tidligere i uken at Skiforbundet må presse utøverne mer til å stille og fullføre .

Også den russiske treneren, tyskeren Markus Cramer, er kritisk og mener Norge ikke tenker på fremtiden når de sender hjem løpere i toppen av sammendraget, før avslutningshelgen.

– Vi må tenke fremtiden for Tour de Ski og hva som kan gjøre det mer interessant. Vi kan ikke bare tenke på VM og bare forberede oss på dette. Da er det ikke interessant, sier Cramer.