Klæbo hadde vonde drømmer om Tour-avslutningen i natt: - Var sikkert opp monsterbakken ti ganger

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) hadde fæle drømmer om monsterbakken natten før han vant Tour de Ski og sov veldig dårlig. Men nå 22-åringen tidenes yngste herrevinner av etappeløpet.

For oppladningen til siste natten før avslutningen av Tour de Ski ble ikke optimal. Alpinbakken opp Alpe Cermis hjemsøkte Klæbo i drømmene.

– Jeg sov skikkelig dårlig i natt. Jeg var lys våken klokken kvart på seks. Da hadde jeg sikkert vært opp monsterbakken her ti ganger. Jeg drømte at jeg stoppet før bunn og måtte ha matpause. Når du begynner å drømme om det er det et dårlig tegn. Jeg er glad vi er ferdig nå. Jeg skal sove godt i natt, sier Klæbo en drøy time etter at han faktisk gikk opp alpinbakken mot Alpe Cermis for første gang.

Han valgte selv ikke å se på bakken før start, samtidig som morfar Kåre Høsflot forteller til VG at han har vært her før og sett hvordan bakken ser ut. Underveis begynte Sergej Ustjugov å sluke deler av forspranget, men Klæbo holdt unna.

– Jeg er sliten nå. Ingen tvil om det. Det var tungt. Du føler at de er rett i hælene dine når du snur deg bakover underveis. Heldigvis er dem lenger bak enn jeg tror, men jeg liker ikke denne bakken her, sier Klæbo til VG.

Tour de Ski sammenlagt:

1. Johannes Høsflot Klæbo 2. Sergej Ustjugov +16,7 3. Simen Hegstad Krüger +48,8 4. Sjur Røthe +1:05,3 5. Aleksandr Bolsjunov +1:26,6 6. Andrey Melnichenko +1:37,1 7. Martin Johnsrud Sundby +2:04,3 8. Denis Spitsov +2:05,9 9. Francesco De Fabiani + 2:18,5 10. Andrej Larkov +2:34,6 11. Didrik Tønseth +2:39,0 12. Hans Christer Holund 2:47,1 20. Finn Hågen Krogh +5:01,8



Med seieren er Klæbo blitt tidenes yngste vinner i herreklassen i Tour de Ski-historien. Cologna var 22 år og 299 dager da han vant for første gang i 2009. Klæbo, som er med i touren for første gang og var usikker på å fullføre, ble født for 22 år og 76 dager siden.

– Jeg har flaks med når jeg er født på året. Så takk til mamma og pappa for det, sier Klæbo om sin oktoberbursdag mot Colognas marsbursdag

Rørt morfar

Simen Hegstad Krüger ble nummer tre. Han er dypt imponert over Klæbo.

– Det han gjorde i går (15 kilometer fellesstart) er noe av det råeste han har gjort noen gang. Det er på de dagene han legger grunnlaget for denne triumfen. Det er imponerende at han kan vinne touren som debutant, sier Krüger til VG.

Beste etappetider: 9 km fri teknikk: 1) Røthe 30.32,0, 2) Krüger 0.01,3 min. bak, 3) Melnitsjenko 0.28,6, 4) Jules Lapierre, Frankrike 0.29,8, 5) Florian Notz, Tyskland 0.45,8, 6) Holund 0.51,4. *11) Ustjugov 1.14,6 Øvrige norske: 9) Sundby 0.56,6, 13) Tønseth 1.30,8, 27) Klæbo 2.19,3, 28) Krogh 2.19,7-

Morfar og trener, Kåre Høsflot, var rørt etter at triumfen var i boks. Han innrømmer at han var nervøs underveis.

– Dette går nok veldig langt opp på rangstigen ja. Han er så sterk i hodet og i hodet. Taktisk er det kanskje ingen som slår han. Han er fenomenal taktisk, sier morfar Høsflot i dette følsomme intervjuet:

Ustjugov spiste innpå

Men avslutningsetappen i Tour de Ski ble langt fra noe enkel parademarsj for trønderen.

Klæbo startet 1.20,4 minutt foran Sergej Ustjugov. Han økte forspranget i det flate området, men da de gikk inn bakken etter 6,2 kilometer var avstanden 1.19,5.

– Jeg prøvde å holde jevnt tempo, så hvis han hadde kommet opp, skulle jeg hatt noe å svare med, sier Klæbo til NRK.

Etter 7,1 kilometer av 9 kilometer var avstanden 1.07,4. En kilometer senere var Ustjugov 45,4 sekunder bak.

Klæbos luke var bare 36,7 sekunder etter 8,5 kilometer. Kort tid før mål viste GPS-avstanden kun 19 sekunder. Men Klæbo vant med 16,7 sekunder til Ustjugov.

Eirik Myhr Nossum mener Klæbo er mest komplett:

Krüger og Røthe imponerte

Simen Hegstad Krüger startet som nummer fem, men tok igjen Aleksandr Bolsjunov og gikk seg opp på pallen.

– Dette var over forventet. Da jeg sto på start og Johannes, Ustjugov og Bolsjunov fikk gå, så syns jeg at jeg måtte vente lenge før jeg fikk starte. Jeg trodde det var altfor langt opp. Jeg så ikke noe til Bolsjunov før langt oppe i bakken her, og da var det fortsatt en god luke. Men jeg tror han fikk det litt tungt, mens jeg hadde en toppdag. Den beste dagen i sesongen så langt, sier Krüger til VG.

Aller best opp bakken gikk Sjur Røthe. Han ble til slutt nummer fire foran Bolsjunov. Martin Johnsrud Sundby kom på syvendeplass.

Vinnere av Tour de Ski: 2019: Johannes Høsflot Klæbo

2018: Dario Cologna, Sveits

2017: Sergej Ustjugov, Russland

2016: Martin Johnsrud Sundby

2015: Petter Northug

2014: Sundby

2013: Aleksandr Legkov, Russland

2012: Dario Cologna

2011: Cologna

2010: Lukas Bauer, Tsjekkia

2009: Cologna

2008: Bauer

2007: Tobias Angerer, Tyskland

Klæbo la mye av grunnlaget for Tour de Ski-triumfen med spurtseier over Francesco De Fabiani på fellesstarten i går og spurtseier over Sergej Ustjugov på jaktstarten torsdag.

– Jeg håper jeg skal være i min beste form i VM, sier Klæbo på spørsmål om hvordan touren vil prege han.

Klæbo vant også begge sprintene i starten av touren.

PS! På kvinnesiden vant Charlotte Kalla som 20-åring i 2008.

